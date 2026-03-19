Жилой квартал Zenity Blau I

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This new development features a project of 105 apartments offering options of 2, 3, and 4 bedrooms.
Your new home will be synonymous with tranquility and happiness, where you can relax in the outdoor pools and enjoy the magnificent green areas.
If you are a sports enthusiast, you will have the convenience of a gym within the same community, allowing you to stay active without leaving home.
Strategically located in a privileged environment, the complex is surrounded by various services, such as restaurants and supermarkets, and is just a 10-minute walk from the beach.
Additionally, it has excellent connections to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travel easier.
Местонахождение на карте
Эстепона, Испания
Образование
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