  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Жилой квартал Zenity Blau I

Жилой квартал Zenity Blau I

Эстепона, Испания
от
$597,266
;
13
Оставить заявку
ID: 39497
ID новостройки на Realting
In CRM: 1317035981
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Адрес
    Calle Capri

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
This new development features a project of 105 apartments offering options of 2, 3, and 4 bedrooms. Your new home will be synonymous with tranquility and happiness, where you can relax in the outdoor pools and enjoy the magnificent green areas. If you are a sports enthusiast, you will have the convenience of a gym within the same community, allowing you to stay active without leaving home. Strategically located in a privileged environment, the complex is surrounded by various services, such as restaurants and supermarkets, and is just a 10-minute walk from the beach. Additionally, it has excellent connections to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travel easier.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Innova Sun
Callosa de Segura, Испания
от
$270,553
Жилой квартал Marbella Sunset
Artola, Испания
от
$1,31 млн
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Испания
от
$170,777
Жилой квартал Capri
Дос-Эрманас, Испания
от
$510,805
Жилой квартал Brisas del Mar
Эстепона, Испания
от
$830,484
Вы просматриваете
Жилой квартал Zenity Blau I
Эстепона, Испания
от
$597,266
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Madroñal Manresa
Жилой квартал Madroñal Manresa
Жилой квартал Madroñal Manresa
Жилой квартал Madroñal Manresa
Жилой квартал Madroñal Manresa
Показать все Жилой квартал Madroñal Manresa
Жилой квартал Madroñal Manresa
Benahavis, Испания
от
$5,63 млн
VILLA WITH PANORAMIC SEA VIEWS IN MADROÑAL. Once completed, the market value of a similar project will range between 10,000,000 and 11,500,000 euros. The price of a comparable villa from other developers starts at 7.500.000 euros. This investment model allows our clients to become master …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Finca Cortesin Golfside Villa 6
Жилой квартал Finca Cortesin Golfside Villa 6
Жилой квартал Finca Cortesin Golfside Villa 6
Жилой квартал Finca Cortesin Golfside Villa 6
Жилой квартал Finca Cortesin Golfside Villa 6
Показать все Жилой квартал Finca Cortesin Golfside Villa 6
Жилой квартал Finca Cortesin Golfside Villa 6
Casares, Испания
от
$7,39 млн
This exquisite villa, nestled beside the Finca Cortesin golf course, presents an extraordinary opportunity for residents to immerse themselves in the lavish Mediterranean lifestyle. Poised within the Finca Cortesin resort, this residence affords sweeping vistas of the lush fairways and the M…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$264,744
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации