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Жилой квартал Moon 64 Residencial

Manilva, Испания
от
$434,355
;
19
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ID: 39212
ID новостройки на Realting
In CRM: 1065694380
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Manilva
  • Адрес
    Calle Brillante

О комплексе

Перевод
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An exclusive residential complex with contemporary design, composed of two elegant crescent-shaped architectural volumes, each featuring thirty-two residences distributed across four levels: ground floor, first floor, second floor, and penthouse level. The development offers a total of sixty-four exceptional 2- and 3-bedroom residences, fully equipped with a furnished kit chen, appliances, aerothermal water heater for domestic hot water, aerothermal climate control, air conditioning, heating, and double-glazing systems for enhanced energy efficiency. All units feature panoramic terraces with stunning views of the mountains and the sea. Ground-floor units include private gardens and swimming pools, while penthouse units boast private solariums.

Местонахождение на карте

Manilva, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Moon 64 Residencial
Manilva, Испания
от
$434,355
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