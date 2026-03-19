  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benalmadena
  4. Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES

Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES

Benalmadena, Испания
от
$853,237
;
12
Оставить заявку
ID: 38970
ID новостройки на Realting
In CRM: 782874821
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benalmadena

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Español Español
An exclusive boutique complex of 28 apartments in the highly sought-after area of Torremuelle, Benalmádena. Each residence has been carefully designed to offer a superior living experience, with exceptional amenities that will elevate the level of services.

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Villa Valle Romano Estepona
Эстепона, Испания
от
$2,01 млн
Жилой квартал Limitless Resorts - Mijas Hills Fase 2
Михас, Испания
от
$1,13 млн
Жилой квартал Horizonte Village Villas Fase 3
Михас, Испания
от
$2,10 млн
Жилой квартал Marinsa Altair
Los Llanos, Испания
от
$341,295
Жилой квартал Portamare
Эстепона, Испания
от
$522,978
Вы просматриваете
Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES
Benalmadena, Испания
от
$853,237
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал LAKE ESSENCE LUXURY VILLAS
Жилой квартал LAKE ESSENCE LUXURY VILLAS
Жилой квартал LAKE ESSENCE LUXURY VILLAS
Жилой квартал LAKE ESSENCE LUXURY VILLAS
Жилой квартал LAKE ESSENCE LUXURY VILLAS
Показать все Жилой квартал LAKE ESSENCE LUXURY VILLAS
Жилой квартал LAKE ESSENCE LUXURY VILLAS
Casares, Испания
от
$805,849
The Art of Living in Finca Cortesín 14 Exclusive Plots for Signature Villas Gilmar is proud to exclusively market 14 unique plots within Finca Cortesín, one of the most prestigious residential destinations in Europe. A truly exceptional setting on the Costa del Sol, where world-class golf,…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
Показать все Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
Михас, Испания
от
$769,051
New residential complex designed for your comfort and that of yours, where each day can be better than the last. This exclusive development consists of 68 semi-detached single-family homes, with 3 and 4 bedroom options. Distributed in 8 rows, 6 of them have a basement for parking and stora…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Solana Village Fase 2
Жилой квартал Solana Village Fase 2
Жилой квартал Solana Village Fase 2
Жилой квартал Solana Village Fase 2
Жилой квартал Solana Village Fase 2
Показать все Жилой квартал Solana Village Fase 2
Жилой квартал Solana Village Fase 2
Михас, Испания
от
$455,060
New residential project, apartments for sale in this second phase. The project will be located on the top of the hill overlooking the Europa golf course in La Cala golf, a fabulous position that offers residents spectacular panoramic views of the golf course and the sea. All apartments are…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации