  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Finestrat
  4. Квартира в новостройке Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море

Квартира в новостройке Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море

Finestrat, Испания
от
$517,980
;
24
Оставить заявку
ID: 27817
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    Finestrat

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные апартаменты с 2 спальнями и панорамным видом на море в Финестрате, Коста-Бланка

Эти апартаменты с 2 спальнями и захватывающим видом на Средиземное море расположены в Финестрате – живописном городе на испанском побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Финестрат славится своим уникальным сочетанием гор и моря, предлагая потрясающий вид на побережье Средиземного моря и знаменитую гору Пуиг-Кампана. Исторический центр города очаровывает узкими улочками с красочными домами, а прибрежная зона Кала-де-Финестрат гордится прекрасным песчаным пляжем, идеально подходящим для отдыха.

Финестрат — популярное место для любителей активного отдыха, предлагающее отличные пешеходные маршруты, поля для гольфа и близость к оживленной ночной жизни и магазинам Бенидорма. Благодаря мягкому средиземноморскому климату, Финестрат является привлекательным круглогодичным направлением для туристов и жителей, которые ищут гармоничное сочетание природной красоты и современной инфраструктуры.

Жилой комплекс занимает площадь 27 000 м² и располагает несколькими бассейнами, крытым бассейном с подогревом, ландшафтными садами, фитнес-зоной и кортами для падел-тенниса.

Апартаменты в Финестрате включают современные кухни, кондиционеры и просторные террасы. Квартиры сочетают в себе современный дизайн и средиземноморский шарм, идеально подходят для отдыха и развлечений.

Жители имеют легкий доступ к пляжам, торговым центрам, полям для гольфа и аэропорту Аликанте.


ALC-00986

Местонахождение на карте

Finestrat, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Iconic
Santa Pola, Испания
от
$353,679
Жилой комплекс Alonis Living
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$381,663
Жилой комплекс Vitania Home
Кальпе, Испания
от
$345,863
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
la Nucia, Испания
от
$361,409
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$465,005
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море
Finestrat, Испания
от
$517,980
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Pilar de la Horadada, Испания
от
$635,703
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Торревьеха, Испания
от
$300,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 67–89 м²
9 объектов недвижимости 9
Здание состоит из 12 квартир. Общий бассейн на крыше здания.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0 – 77.0
234,268 – 363,764
Квартира 3 комнаты
78.0 – 89.0
328,447 – 457,942
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$523,867
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации