Квартира в новостройке Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море

Современные апартаменты с 2 спальнями и панорамным видом на море в Финестрате, Коста-Бланка

Эти апартаменты с 2 спальнями и захватывающим видом на Средиземное море расположены в Финестрате – живописном городе на испанском побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Финестрат славится своим уникальным сочетанием гор и моря, предлагая потрясающий вид на побережье Средиземного моря и знаменитую гору Пуиг-Кампана. Исторический центр города очаровывает узкими улочками с красочными домами, а прибрежная зона Кала-де-Финестрат гордится прекрасным песчаным пляжем, идеально подходящим для отдыха.

Финестрат — популярное место для любителей активного отдыха, предлагающее отличные пешеходные маршруты, поля для гольфа и близость к оживленной ночной жизни и магазинам Бенидорма. Благодаря мягкому средиземноморскому климату, Финестрат является привлекательным круглогодичным направлением для туристов и жителей, которые ищут гармоничное сочетание природной красоты и современной инфраструктуры.

Жилой комплекс занимает площадь 27 000 м² и располагает несколькими бассейнами, крытым бассейном с подогревом, ландшафтными садами, фитнес-зоной и кортами для падел-тенниса.

Апартаменты в Финестрате включают современные кухни, кондиционеры и просторные террасы. Квартиры сочетают в себе современный дизайн и средиземноморский шарм, идеально подходят для отдыха и развлечений.

Жители имеют легкий доступ к пляжам, торговым центрам, полям для гольфа и аэропорту Аликанте.

ALC-00986