  2. Испания
  3. Montcada i Reixac
  4. Квартира в новостройке Дома, вдохновленные природой, в престижном районе Барселоны

Квартира в новостройке Дома, вдохновленные природой, в престижном районе Барселоны

Montcada i Reixac, Испания
от
$465,005
;
9
ID: 27705
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Каталония
  • Район
    Valles Occidental
  • Город
    Montcada i Reixac

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в Монкада-и-Решак, Барселона, рядом с природой и всей инфраструктурой

Проект Montcada Residencial предлагает современные и просторные квартиры всего в 5 километрах от центра Барселоны. Это идеальное сочетание спокойной природной обстановки и отличной транспортной доступности, позволяющее наслаждаться тишиной пригорода, оставаясь рядом с городской жизнью.

Квартиры в Барселоне обеспечивают удобный доступ ко всем необходимым повседневным услугам — супермаркетам, аптекам, школам и спортивным объектам. Проект расположен всего в 300 метрах от железнодорожной станции Montcada-Ripollet, что обеспечивает прямое сообщение с центром Барселоны. Кроме того, благодаря близости к основным автомагистралям — AP-7, C-17 и C-58 — дорога на автомобиле также будет быстрой и удобной.

Жилой комплекс включает в себя такие удобства, как общий бассейн, ухоженный сад, солярий и подземный гараж. Построенный надёжным застройщиком, проект отличается качественным строительством, энергоэффективными решениями и устойчивой инвестиционной привлекательностью.

На выбор представлены квартиры с 2, 3 или 4 спальнями, спроектированные с упором на комфорт и естественное освещение. Во всех квартирах предусмотрены встроенные шкафы, системы кондиционирования, газовое отопление с поддержкой от солнечных панелей, а также полностью оборудованные кухни с бытовой техникой бренда Balay. Варианты планировок включают как открытые, так и отдельные кухни, зоны для стирки и просторные террасы или балконы. Ванные комнаты отделаны качественными материалами и оснащены душем или ванной, а в некоторых квартирах есть отдельная ванная комната при спальне.

Благодаря продуманной планировке, качественной отделке и развитой инфраструктуре, эти квартиры отлично подойдут как для семейной жизни, так и для долгосрочных инвестиций.


BCN-00023

Местонахождение на карте

Montcada i Reixac, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

