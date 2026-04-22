Об агентстве

DOM — лицензированное агентство недвижимости в Южной Корее для иностранных клиентов.

Мы сопровождаем сделки «под ключ»: подбор недвижимости, переговоры, проверка документов, помощь с ипотекой, оформление и постсервис после сделки.

Работаем по всей Корее и беремся за сложные кейсы — в том числе, когда у клиента ограниченный доступ к банковским продуктам или нестандартная ситуация.

✔ 3 языка: русский / корейский / английский

✔ Более 4 лет на рынке Южной Кореи

✔ Партнерства с банками и юридическими компаниями

✔ Оплата услуг — по факту результата

✔ Постсопровождение до 12 месяцев