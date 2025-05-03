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Квартиры в Копере, Словения

Копер
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Марезиге, Словения
Квартира 3 комнаты
Марезиге, Словения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Идилличная квартира 82 м2 + квартира студия 40м2 в Марезигах Спокойное солнечное месторас…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Копер, Словения
Квартира 4 комнаты
Копер, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Просторная четырехкомнатная квартира с собственным садом и террасой с видом на море   …
Цена по запросу
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Квартира в Копер, Словения
Квартира
Копер, Словения
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Большая квартира на Адриатическом побережье. Красивая четырехкомнатная  квартира с  атриумо…
$456,254
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Квартира 4 комнаты в Копер, Словения
Квартира 4 комнаты
Копер, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
Основная информация: Площадь квартиры:  114,6 м² Балкон:  7 м² с потрясающим видом н…
$408,207
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Квартира 3 комнаты в Bonini, Словения
Квартира 3 комнаты
Bonini, Словения
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Уютная и светлая 3-комнатная квартира с собственным садом в одном из самых востребованных ра…
$407,416
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Квартира в Копер, Словения
Квартира
Копер, Словения
Площадь 78 м²
Светлая квартира с красивыми видами на побережье. Трехкомнатная квартира с функциональной п…
$325,053
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Параметры недвижимости в Копере, Словения

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