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Дома в Шкофье-Локе, Словения

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Sveti Duh, Словения
Дом 4 спальни
Sveti Duh, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 391 м²
Количество этажей 3
Расположенный в идиллическом месте между Крань и Шкофья-Лока, в тихом районе рядом с лесом, …
$1,02 млн
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