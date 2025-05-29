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Жильё в Мекке, Саудовская Аравия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Джидда, Саудовская Аравия
Квартира 2 комнаты
Джидда, Саудовская Аравия
Число комнат 2
Количество этажей 47
Красное море в Саудовской АравииTrump Tower Jeddah - это первоклассный адрес города, который…
$469,982
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Параметры недвижимости в Мекке, Саудовская Аравия

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