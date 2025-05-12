Гражданство Румынии для белорусов и граждан РФ по репатриации

О программе иммиграции

✈️2 поездки в Бухарест

💶от 5000 евро услуга по репатриации

👮🏻‍♂️минимальное знание румынского языка для присяги

сопровождение на каждом этапе русскоговорящим юристом

🕘 сроки исполнения - 2 года

👧детям бесплатно

📃все документы и доказательная база для получения гражданства = наша услуга.

📔проживать в стране не нужно и инвестиции не нужны

⚠️Отказываться от белорусского гражданства не нужно



Программа, предусмотренная для граждан государств постсоветского пространства, позволяет получить гражданство ЕС, оформив румынское гражданство на основании ст. 10 и 11 закона «О гражданстве» и ст. 7 Конституции Румынии.



Получение Румынского гражданства для граждан СНГ регламентируется Законом о репатриации от 1 марта 1991 года.