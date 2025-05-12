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Гражданство Румынии для белорусов и граждан РФ по репатриации

Румыния Румыния
Срок получения: от 12 месяцев
Расходы: от
$4,587
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Гражданство Румынии для белорусов и граждан РФ по репатриации
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Документы Документы

О программе иммиграции

✈️2 поездки в Бухарест
💶от 5000 евро услуга по репатриации
👮🏻‍♂️минимальное знание румынского языка для присяги
сопровождение на каждом этапе русскоговорящим юристом
🕘 сроки исполнения - 2 года
👧детям бесплатно
📃все документы и доказательная база для получения гражданства = наша услуга.
📔проживать в стране не нужно и инвестиции не нужны
⚠️Отказываться от белорусского гражданства не нужно
 

Программа, предусмотренная для граждан государств постсоветского пространства, позволяет получить гражданство ЕС, оформив румынское гражданство на основании ст. 10 и 11 закона «О гражданстве» и ст. 7 Конституции Румынии.
 

Получение Румынского гражданства для граждан СНГ регламентируется Законом о репатриации от 1 марта 1991 года.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 12 месяцев
Расходы
Расходы
от
$4,587
Длительность
Длительность
120 месяцев
Документы
Документы для заявителя

Официальный список документов на получение гражданства Румынии по репатриации

1. свидетельство о рождении лично Ваше - нужен апостиль 
1.2 справка о рождении ваша + апостиль
2. свидетельство о рождении матери - нужен апостиль 
2.1 справка о рождении матери + апостиль
3. свидетельство о рождении отца - нужен апостиль 
3.1 справка о рождении отца + апостиль
4. свидетельство о браке родителей - нужен апостиль 
4.1 справка о браке родителей + апостиль
5. взять справку о несудимости (в УВД по прописке именно в оригинале с мокрой печатью) - действует 6 месяцев. - нужен апостиль - в одном экземпляре

Частные случаи:
1. Если человек умер: справка о рождении 
1.2 апостиль и свидетельство о смерти + апостиль

Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

Гражданство Румынии дает своим владельцам право жить и работать не только на территории данного государства, но также в любой стране Евросоюза.

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Гражданство Румынии для белорусов и граждан РФ по репатриации
Румыния Румыния
от
$4,587
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