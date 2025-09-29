Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Жилая
  4. Студия

Квартиры-студии в Румынии

1 объект найдено
Студия 1 комната в Бухарест, Румыния
Студия 1 комната
Бухарест, Румыния
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/8
We offer you for sell a very modern studio for sell. Great investment opportunity, perfect f…
$58,608
Агентство
North Real Estate
Языки общения
English
