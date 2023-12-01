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Квартиры в Бухарест, Румыния

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бухарест, Румыния
Квартира 2 комнаты
Бухарест, Румыния
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Бухарест, Румыния

недорогая
элитная
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