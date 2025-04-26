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Дома с гаражом в США

Калифорния
11
Флорида
9
Северная Каролина
8
Луизиана
8
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Hollywood, США
Таунхаус 3 комнаты
Hollywood, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 761 м²
Этаж 1
Один из самых доступных вариантов в самом прекрасном комплексе. Уникальность этого предложен…
$700,000
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