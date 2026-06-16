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Дома в Haines City, США

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6 объектов найдено
Дом 6 спален в Haines City, США
Дом 6 спален
Haines City, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 347 м²
Phase III of Balmoral Resort introduces the Executive Collection, a premier selection of 5–6…
$620,000
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Дом 6 спален в Haines City, США
Дом 6 спален
Haines City, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 347 м²
Фаза III Balmoral Resort представляет Executive Collection, главный выбор 5-6 спальных комна…
$620,000
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Дом 5 спален в Haines City, США
Дом 5 спален
Haines City, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Фаза III представляет Executive Collection, самый ожидаемый релиз в Balmoral Resort, предлаг…
$580,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Дом 5 спален в Haines City, США
Дом 5 спален
Haines City, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Фаза III представляет Executive Collection, самый ожидаемый релиз в Balmoral Resort, предлаг…
$580,000
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English
Дом 6 спален в Haines City, США
Дом 6 спален
Haines City, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 347 м²
Фаза III Balmoral Resort представляет Executive Collection, главный выбор 5-6 спальных комна…
$620,000
Оставить заявку
Закрыть
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English
Дом 5 спален в Haines City, США
Дом 5 спален
Haines City, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Phase III introduces the Executive Collection, the most anticipated release within Balmoral …
$580,000
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