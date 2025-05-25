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Дома во Флориде, США

9 объектов найдено
Дом 7 комнат в Key Biscayne, США
Дом 7 комнат
Key Biscayne, США
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Абсолютно красивый и реконструированный дом с отличной отделкой и готовым к переезду. Этот п…
$1,74 млн
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Дом 5 комнат в Key Biscayne, США
Дом 5 комнат
Key Biscayne, США
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2/1
Фантастический новый строительный дом с 5 Спальнями, 6 ванн 2 половины ванн. Кафельные полы …
$3,68 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Hollywood, США
Таунхаус 3 комнаты
Hollywood, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 761 м²
Этаж 1
Один из самых доступных вариантов в самом прекрасном комплексе. Уникальность этого предложен…
$700,000
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Дом 4 комнаты в Biscayne Park, США
Дом 4 комнаты
Biscayne Park, США
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Потрясающий и просторный одноэтажный дом на большом участке, засаженном деревьями, в отлично…
$930,233
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Дом 5 комнат в Key Biscayne, США
Дом 5 комнат
Key Biscayne, США
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/1
Андалузское сокровище стиля на исключительном, безопасном острове Мэшта, чтобы наслаждаться,…
$2,50 млн
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Дом 6 комнат в Майами-Бич, США
Дом 6 комнат
Майами-Бич, США
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 511 м²
В современном стиле и недавно отремонтированный, этот дом имеет 6 спален, 6,5 ванных комнат,…
$10,54 млн
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Дом 5 комнат в North Miami, США
Дом 5 комнат
North Miami, США
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 408 м²
Ощутите роскошную жизнь с размахом в этом потрясающем поместье под ключ с 5 спальнями, откры…
$2,11 млн
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Дом 4 комнаты в Майами, США
Дом 4 комнаты
Майами, США
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Приезжайте жить на набережной! Этот роскошный оазис расположен на тупиковой улице в престижн…
$3,10 млн
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Дом 6 комнат в Майами, США
Дом 6 комнат
Майами, США
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
Discover renovated perfection with Villa Bianca on Palm Island. 5 beds + office, 4.5 baths, …
$9,80 млн
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Параметры недвижимости во Флориде, США

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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