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Дома в Нью-Йорк, США

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Нью-Йорк, США
Дом 5 комнат
Нью-Йорк, США
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Откройте для себя идеальное сочетание шарма, удобства и инвестиционного потенциала в этой пр…
$997,000
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Параметры недвижимости в Нью-Йорк, США

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