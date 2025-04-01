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Дома в Майами, США

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Майами, США
Дом 5 комнат
Майами, США
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/1
Андалузское сокровище стиля на исключительном, безопасном острове Мэшта, чтобы наслаждаться,…
$2,50 млн
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Дом 6 комнат в Майами, США
Дом 6 комнат
Майами, США
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
Discover renovated perfection with Villa Bianca on Palm Island. 5 beds + office, 4.5 baths, …
$9,25 млн
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Дом 7 комнат в Майами, США
Дом 7 комнат
Майами, США
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Абсолютно красивый и реконструированный дом с отличной отделкой и готовым к переезду. Этот п…
$1,74 млн
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Дом 4 комнаты в Майами, США
Дом 4 комнаты
Майами, США
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Приезжайте жить на набережной! Этот роскошный оазис расположен на тупиковой улице в престижн…
$2,93 млн
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Дом 5 комнат в Майами, США
Дом 5 комнат
Майами, США
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2/1
Фантастический новый строительный дом с 5 Спальнями, 6 ванн 2 половины ванн. Кафельные полы …
$3,68 млн
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Параметры недвижимости в Майами, США

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