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Жильё в Англия, Великобритания
Лондон
16
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17 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
3
79 м²
Комплекс расположен в Хакни, самом желанном районе Лондона, где кипит энергия города.Комплек…
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
77 м²
Жилой комплекс расположен в самом центре Лондона, в 5 минутах ходьбы от Доминиона.На обществ…
€1,88 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
3
80 м²
Комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Рынок с …
€1,43 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
3
79 м²
Жилой комплекс в районе Хакни. Район является горячей точкой культуры и торговли. Именно зде…
€1,45 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Лондон, Великобритания
3
77 м²
Комплекс расположен между престижным районом Мэрилебон с его бутиками и фешенебельными ресто…
€2,55 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
3
65 м²
Комплекс расположен в районе Хокстон, в окружении независимых галерей, модных интернациональ…
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
69 м²
Жилой комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Ра…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
63 м²
Квартира в небоскребе недалеко от аэропорта Лондон-Сити, есть линия метро Jubilee, две станц…
€975,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
52 м²
Отель расположен в самом центре Восточного Лондона, на набережной реки Ли. Тополиный район с…
€555,100
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
51 м²
Квартира в центре западного Лондона, между Гайд-парком и Парк Вормвуд Скрабс. В этом районе …
€873,300
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
2
51 м²
Комплекс находиться в непосредственной близости от центра Лондона, в 5 минутах ходьбы от Ста…
€895,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с basseyn
Лондон, Великобритания
5
359 м²
Самая желанная набережная Лондона.Жилой комплекс расположен на оживленном Южном берегу между…
€18,91 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
4
117 м²
Кэнэри-Уорф — фантастическое место, которое можно назвать домом. Жилой небоскреб, объединяющ…
€1,98 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
2
61 м²
Мерцающие башни возвышаются на 68 этажей. Удобства: круглосуточные услуги консьержа тренаже…
€1,08 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
1
49 м²
Шикарные апартаменты на набережной, спроектированные Версаче в Девяти Вязах, Лондон.Комплекс…
€825,000
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города
Лондон, Великобритания
1
1
54 м²
360 новых частных жилых квартир 8 010 квадратных футов коммунальных садов Детская игрова…
€1,68 млн
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Многоуровневые квартиры
Sunbury-on-Thames, Великобритания
Свободное здание из 33 тщательно продуманных квартир с 1 и 2 спальнями. Все квартиры отделан…
€15,58 млн
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