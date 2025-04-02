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Жильё в East Devon, Великобритания

Cranbrook
4
4 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Квартира 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эти стильные отдельно стоящие средиземноморские виллы расположены в Аспе, очаровательном гор…
$760,624
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Квартира 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Квартира 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Шагните в роскошь с этим просторным 4-комнатным, 2-ванным отдельным домом площадью 1414 кв. …
$833,371
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Квартира 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Квартира 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Эти прекрасно спроектированные апартаменты площадью 841 кв. фут (78,1 м2) с двумя спальнями …
$851,378
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Квартира 3 спальни в Cranbrook, Великобритания
Квартира 3 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Откройте для себя красоту природы в закрытом комплексе из 28 частных домов с тремя и четырьм…
$675,863
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