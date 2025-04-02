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Жильё в London Borough of Wandsworth, Великобритания

квартиры
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в London Borough of Wandsworth, Великобритания
Квартира 1 спальня
London Borough of Wandsworth, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
720 000– 1 280 000 фунтов стерлингов Откройте для себя Parkside Collection в Chelsea Bridge…
$892,349
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Квартира 2 спальни в London Borough of Wandsworth, Великобритания
Квартира 2 спальни
London Borough of Wandsworth, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенные в одном из самых востребованных районов юго-запада Лондона, эти стильные дома …
$801,789
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Квартира 1 спальня в London Borough of Wandsworth, Великобритания
Квартира 1 спальня
London Borough of Wandsworth, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Диапазон цен: £880 000–£1 567 500 Откройте для себя роскошную жизнь у воды, выбрав один из д…
$1,09 млн
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Квартира 4 спальни в London Borough of Wandsworth, Великобритания
Квартира 4 спальни
London Borough of Wandsworth, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Шагните в кусочек истории с Powerhouse, Chelsea Waterfront, потрясающим комплексом, располож…
$6,08 млн
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