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Таунхаусы в Киеве, Украина

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Печерский район, Украина
Таунхаус 5 комнат
Печерский район, Украина
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
€ 70,740

Параметры недвижимости в Киеве, Украина

недорогая
элитная
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