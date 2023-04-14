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Купить квартиру в Вильнюсский район, Литва

Неменчине
2
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42 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 41 м² 4/4 Этаж
€ 144,900
ПРОДАНО ПОЛНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 2 НОМЕРА КУПИТЬ С БАЛКОНОМ НА ЭТАЖЕ! Идеальный выбор для тех,…
Квартира 2 комнатыв Roda, Литва
Квартира 2 комнаты
Roda, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 59,000
Квартира 2 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 3 комнатыв Вильнюсский район, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Квартира 1 комнатав Veliucionys, Литва
Квартира 1 комната
Veliucionys, Литва
1 Количество комнат 20 м² 4/4 Этаж
€ 34,900
ВНИМАНИЕ ВАРИАНА ИНВЕСТИЦИИ -------------------------------------------------- -------------…
Квартира 1 комнатав Vilkeliskes, Литва
Квартира 1 комната
Vilkeliskes, Литва
1 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЙ 1 КОМНАТА БЫЛА В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 2 комнатыв Gojus, Литва
Квартира 2 комнаты
Gojus, Литва
2 Количество комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 91,800
ПРОДАНО ВАМ И ПРОЦЕДУРА 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В ОБУЧЕНИИ, J. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г. Квартира расположена…
Квартира 1 комнатав Kairenai, Литва
Квартира 1 комната
Kairenai, Литва
1 Количество комнат 29 м² 2/4 Этаж
€ 26,000
ПОДЕЛИТЬСЯ DAL ПРИМЕНЕНИЕ КРОП ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НОВЫЙ ВИЛЛ ! КУПИТЬ В ВНИМАНИЕ МЕСТО - VOS PO…
Квартира 2 комнатыв Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
2 Количество комнат 35 м² 4/6 Этаж
€ 99,000
ПРОДАНО ТЕПЛО И МОЛОДЕЖНЫЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕМОНИИ, В КАРПЕРЕ КАРПЕРА, РУКОВОД…
Квартира 2 комнатыв Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
2 Количество комнат 38 м² 2/5 Этаж
€ 95,000
Продается в современном стиле с использованием качественных материалов - это лофт недалеко о…
Квартира 2 комнатыв Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
2 Количество комнат 38 м² 2/2 Этаж
€ 75,000
ПОКАЗАТЬ НОВОЕ РЕНОВИРОВАННОЕ НАГРУЗКУ, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВЫБОРЫ КАЖДОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ И…
Квартира 3 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 3 комнаты
Naujakiemis, Литва
3 Количество комнат 68 м² 5/9 Этаж
€ 194,000
В ВОЕННОМ МИКРОРАНЕ, КАЧЕСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ, СОВЕТЕ КОМНАТЫ ЕБРРУСА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕ…
Квартира 3 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Vilkeliskes, Литва
3 Количество комнат 57 м² 6/9 Этаж
€ 179,900
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА, УЧАСТИЯ И МОЛОДЕЖИ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ДОМ ЛЮДЕЙ, ЖДАТЬ ПУТИ! Качественная м…
Квартира 3 комнатыв Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
€ 155,000
Малоны, мы находимся в доме лица, где вики 04.15, шестая, 11-12 вал. ОБМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕ…
Квартира 1 комнатав Bezdoniai Eldership, Литва
Квартира 1 комната
Bezdoniai Eldership, Литва
1 Количество комнат 38 м² 2/3 Этаж
€ 95,000
Продается квартира в окружении лесов и озер. Продается квартира площадью 38 м2 с высоким пот…
Квартира 3 комнатыв Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 77 м² 2/2 Этаж
€ 172,000
Я создаю уютное сообщество из 38 семей коттеджей. Мы полностью организуем проектную среду – …
Квартира 2 комнатыв Roda, Литва
Квартира 2 комнаты
Roda, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 62,000
ПРОЦЕДУРА 2-КОМНАТЫ БЫЛИ В КАЛЬВАНТЕ, УИЛЬОН ПУТИ ! РАСИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, ПОКУПАЕ ТЕПЛО И…
Квартира 2 комнатыв Uzupio Karklenai, Литва
Квартира 2 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 108,000
Продается недавно меблированная 2-комнатная квартира в кирпичном доме в Welfare g.! ........…
Квартира 4 комнатыв Baltoji Voke, Литва
Квартира 4 комнаты
Baltoji Voke, Литва
4 Количество комнат 165 м² 1/2 Этаж
€ 190,000
ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 4 КОМНАТЫ ВОЙНЫ G.! BUTO ADVANTAGE: * ПУТИКА ВАРИАНТА НА КАЖДЫЙ ИНВЕСТИЦИОН…
Квартира 2 комнатыв Rokantiskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Rokantiskes, Литва
2 Количество комнат 59 м² 2/4 Этаж
€ 142,000
„The new Antakalnis“ – is a new actively expanding residential quarter of small-scale constr…
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 89,950
ВЫСОКОЕ, ТЕПЛОЕ, ПОЛНОЕ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В КАРОЛИНИЧЕСКОМ, L.ASNAVIUMGE…
Квартира 3 комнатыв Uzupio Karklenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
3 Количество комнат 50 м² 9/9 Этаж
€ 123,000
3-комнатная квартира на продажу в кирпичном доме Welfare g. с панорамным видом на отремонтир…
Квартира 4 комнатыв Avizieniai, Литва
Квартира 4 комнаты
Avizieniai, Литва
4 Количество комнат 86 м² 2/4 Этаж
€ 212,500
,,ТАРАНДИЙСКИЙ ПАНОРАМОС - ГОРОД В ДОМЕ! Новые квартиры на продажу в проекте премиум класса…
Квартира 3 комнатыв Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 1/4 Этаж
€ 159,500
,,ТАРАНДИЙСКИЙ ПАНОРАМОС - ГОРОД В ДОМЕ! Новые квартиры на продажу в проекте премиум класса…
Квартира 3 комнатыв Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 2/4 Этаж
€ 162,500
,,ТАРАНДИЙСКИЙ ПАНОРАМОС - ГОРОД В ДОМЕ! Новые квартиры на продажу в проекте премиум класса…
Квартира 2 комнатыв Неменчине, Литва
Квартира 2 комнаты
Неменчине, Литва
2 Количество комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 45,000
Новый современный проект Loft в непубличном, Уолл-стрит. 4. Лист продается с частичной отдел…
Квартира 3 комнатыв Неменчине, Литва
Квартира 3 комнаты
Неменчине, Литва
3 Количество комнат 59 м² 1/3 Этаж
€ 85,000
Новый современный проект Loft в непубличном, Уолл-стрит. 4. ...............................…
Квартира 2 комнатыв Uzupio Karklenai, Литва
Квартира 2 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 9/13 Этаж
€ 93,000
ПРОДАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ПАРК Г. 65, НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! ПРЕИМУЩЕСТВО: * ПУТИКА ВАРИ…
Квартира 2 комнатыв Rokantiskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Rokantiskes, Литва
2 Количество комнат 53 м² 1/4 Этаж
€ 145,000
Тихое место, в окружении природы, в Нью-Антакаллисе, продается качественно и стильно меблиро…
Квартира 3 комнатыв Gailiunai, Литва
Квартира 3 комнаты
Gailiunai, Литва
3 Количество комнат 46 м² 1/1 Этаж
€ 34,871
PATOGI PLACE - NETOLE TRADE CENTERS: „ LIDL “. „ MAXIMA “, СОВЕТНЫЕ КАМЕНДЫ, ОБУЧЕНИЕ, ВЫПУС…

Параметры недвижимости в Вильнюсский район, Литва

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