Купить квартиру в Вильнюсский район, Литва

Квартира 2 комнаты Vilkeliskes, Литва 2 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж

€ 94,000

ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…