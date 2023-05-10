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Дома в Veiveriu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом в Byliskes, Литва
Дом
Byliskes, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
€ 49,900
Дом в Papilvis, Литва
Дом
Papilvis, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
€ 64,900
Дом в Mazosios Zariskes, Литва
Дом
Mazosios Zariskes, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
€ 140,000
Дом в Byliskes, Литва
Дом
Byliskes, Литва
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
€ 27,000

Параметры недвижимости в Veiveriu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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