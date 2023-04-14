Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Тракайский район
  5. Квартиры

Купить квартиру в Тракайский район, Литва

Лентварис
1
Тракай
1
Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Kijuvka, Литва
Квартира 3 комнаты
Kijuvka, Литва
3 Количество комнат 66 м² 2/5 Этаж
€ 117,000
ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕССА, 66,35 КВ.М, 3-КОМНАТНАЯ КУПИТЬ - В ГАТЕВЕ ЭКВАРЯ, ВЕНТВАРИ, ВИЛЛО ПУТИ. …
Квартира 2 комнатыв Naujasis Tarpupis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujasis Tarpupis, Литва
2 Количество комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 125,000
МАЛЫЕ ГОСУДАРСТВА В ТАМОЖЕННОМ СОЗДАНИИ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ. ____ Кварта…
Квартира 2 комнатыв Jovariskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Jovariskes, Литва
2 Количество комнат 53 м² 2/2 Этаж
€ 29,500
Всего в 600 м от ангелов в Кальве, в окружении 8 озер ( Пауэр, Аква, Бевардис, Шуллерс, Жак,…
Квартира 3 комнатыв Лентварис, Литва
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
3 Количество комнат 97 м² 3/3 Этаж
€ 259,000
ПРОДАНО НАЗАД ДО ЦЕНТРАЦИИ EJER TRAK! Недавно меблированная и нежилая просторная 3-комнатная…
Квартира 3 комнатыв Salos, Литва
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
3 Количество комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 128,000
Квартира 3 комнатыв Тракай, Литва
Квартира 3 комнаты
Тракай, Литва
3 Количество комнат 65 м² 4/4 Этаж
€ 169,000
СВЕТ ВЫБРАН 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ НЕТ УБЫТКИ! ¡Квартира находится в многообещающем месте, что де…
Квартира 3 комнатыв Salos, Литва
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
3 Количество комнат 67 м² 2/5 Этаж
€ 115,000
В гигантах, Light g. 11, 3 квартиры на продажу в тихом районе. Есть два балкона, до двух скл…

Параметры недвижимости в Тракайский район, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти