Купить квартиру в Тракайский район, Литва

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Квартира 3 комнаты
Kijuvka, Литва
3 Количество комнат
66 м²
2/5 Этаж
€ 117,000
ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕССА, 66,35 КВ.М, 3-КОМНАТНАЯ КУПИТЬ - В ГАТЕВЕ ЭКВАРЯ, ВЕНТВАРИ, ВИЛЛО ПУТИ. …
Квартира 2 комнаты
Naujasis Tarpupis, Литва
2 Количество комнат
56 м²
2/3 Этаж
€ 125,000
МАЛЫЕ ГОСУДАРСТВА В ТАМОЖЕННОМ СОЗДАНИИ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ. ____ Кварта…
Квартира 2 комнаты
Jovariskes, Литва
2 Количество комнат
53 м²
2/2 Этаж
€ 29,500
Всего в 600 м от ангелов в Кальве, в окружении 8 озер ( Пауэр, Аква, Бевардис, Шуллерс, Жак,…
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
3 Количество комнат
97 м²
3/3 Этаж
€ 259,000
ПРОДАНО НАЗАД ДО ЦЕНТРАЦИИ EJER TRAK! Недавно меблированная и нежилая просторная 3-комнатная…
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
3 Количество комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 128,000
Квартира 3 комнаты
Тракай, Литва
3 Количество комнат
65 м²
4/4 Этаж
€ 169,000
СВЕТ ВЫБРАН 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ НЕТ УБЫТКИ! ¡Квартира находится в многообещающем месте, что де…
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
3 Количество комнат
67 м²
2/5 Этаж
€ 115,000
В гигантах, Light g. 11, 3 квартиры на продажу в тихом районе. Есть два балкона, до двух скл…
Параметры недвижимости в Тракайский район, Литва
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