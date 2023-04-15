Купить дом в Таурагский уезд, Литва

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Литва
Таурагский уезд
Дома
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Таураге
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33 объекта найдено
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Дом
Simkaiciai, Литва
128 м²
Количество этажей 2
€ 19,000
Дом
Юрбаркас, Литва
381 м²
Количество этажей 2
€ 85,000
В РАМИО И ИЗОБРАЖЕНИИ МЕСТО ПРОДАЖИ ВЫПУСКАЕТСЯ Живой дом в IMSR G., JURBARK CITY ОБЩАЯ И…
Дом
Jurbarkai, Литва
224 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Дом ERDVUS в JURBARK с КАЧЕСТВЕННЫМИ СТИЛЯМИ В КАЧЕСТВЕ. ПОСМОТРЕЛИ, APTVERTA И ПРИМЕНИМОЕ Т…
Дом
Klausuciai, Литва
194 м²
Количество этажей 2
€ 79,000
В течение столетия недавние спрашивающие продают упорядоченную эксклюзивную усадьбу выщелачи…
Дом
Erzvilkas, Литва
141 м²
Количество этажей 2
€ 18,000
В WREA JURBARK, ERIA IN CITY, ИСТОЧНИК В ИСТОЧНИКЕ 1 ВЫСОКИЙ С ДОМОМ MANSARDA !! ---------…
Дом
Pupkaimis, Литва
81 м²
Количество этажей 1
€ 37,000
ПРОДАНО ВЫСОКОМУ ВЫСОКОМУ С МАНАРДОЙ СОДИ, СУПКАЙМ НЕКОТОРЫЙ, ЖУРБАРК РАЙ. С 71A СКЛИПУ!! …
Дом
Erzvilkas, Литва
53 м²
Количество этажей 1
€ 15,000
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЭРИИ - КВАРТИРА 3 КОМНАТЫ!! --------------------------------…
Дом
Pilis I, Литва
82 м²
Количество этажей 1
€ 16,000
SODYBA PILIES I K. Юрбарко Радж. -------------------------------------------------- --------…
Дом
Pilsudai, Литва
63 м²
Количество этажей 1
€ 17,500
Живой дом с земельным участком в пути, игра. ДОМ В РАМИОЙСКОМ МЕСТЕ ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ. …
Дом
Simkaiciai, Литва
128 м²
Количество этажей 2
€ 19,000
Продается Shimkai mstl., July g.3, Jurbarko r. два этажа и подвал, оборудованный заблокирова…
Дом
Юрбаркас, Литва
165 м²
Количество этажей 2
€ 90,000
ДОМ ДЛЯ ЖУРБАРКА!!! Дом кирпич, отопление на твердом топливе. На первом этаже туалет и ванна…
Дом
Таураге, Литва
85 м²
Количество этажей 1
€ 119,500
СОДИ С 12 5469 ГА ЗЕМЛИ R. НЕДЕЛЯ, ЗАПАС К. 14 Хотите оторваться от городской суеты? усадьба…
Дом
Ceikiske, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 60,000
SODYBA ПРИХОДИТ. 2, ОБЛАСТЬ ПРИЗЫВА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Усадьба находится в 4,5 км от цент…
Дом
Таураге, Литва
181 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 2 ДОМА В ПРИМЕНЕНИИ G., В ТУРАГЕ Государство предоставляет PA…
Дом
Juodaiciai, Литва
67 м²
Количество этажей 1
€ 8,500
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ХУРС РУСА Р. ПРОДАЕТСЯ.,.ЧЕРНЫЙ К., ШКОЛА Г. Возможна смена аккуратного кирпич…
Дом
Joniske, Литва
62 м²
Количество этажей 1
€ 44,000
Живой дом в садах джонской ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - здание - рама, 1 а с чердаком; - чердак - ок…
Дом
Юрбаркас, Литва
292 м²
Количество этажей 2
€ 72,000
ХУРСЫ, ОШИБКИ И ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ В ЮРБАРКЕ. ХОРОШИЙ РАЙОН, ТВЕРДЫЙ НЕКОТОРЫЙ, ПАТОГУСНАЯ КОН…
Дом
Таураге, Литва
190 м²
Количество этажей 2
€ 210,000
ПРОДАЖИ В РАЗДЕЛЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЖИВОЙ ДОМ Продается 2 а, просторный, комфортабельный стира…
Дом
Таураге, Литва
75 м²
Количество этажей 2
€ 25,000
РАЗДЕЛ ПОТОЛКА С ДОМОМ УЧАСТНИКА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - 7,66 участка - для личного пользовани…
Дом
Таураге, Литва
136 м²
Количество этажей 1
€ 90,000
Живой дом в городе ТУРАЖ, АЭРОДРОМО В РАЙОНЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - тип дома - кирпич, один эт…
Дом
Minelgai, Литва
204 м²
Количество этажей 2
€ 57,000
Продается дом недалеко от центра города Юрбарк. Хотите мир и ненасыщенные машины под окнами…
Дом
Таураге, Литва
69 м²
Количество этажей 1
€ 65,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ С 33,5 АРС ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛЕНИЕ, ТУРАЖ R.. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - общая площадь - 17…
Дом
Pavidaujys, Литва
70 м²
Количество этажей 1
€ 30,000
НЕ ИМЕЙТЕ МОННОГО ДОМА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ!!! ----------------------------------…
Дом
Скаудвиле, Литва
195 м²
Количество этажей 2
€ 105,000
В ЧИТАТЕЛЕ, 195.27 КВ.М ДОМ С 6 РАЗДЕЛОМ ARS, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ГУАРЕЛИН!…
Дом
Jatkanciai, Литва
86 м²
Количество этажей 1
€ 32,500
SODY С 30 ARS LAND SECTION в JATKANKS, KLEVES G. 2 Усадьба на продажу с землей 30-го века Ta…
Дом
Vidkiemis, Литва
52 м²
Количество этажей 2
€ 10,000
Дом
Laukuva, Литва
62 м²
Количество этажей 1
€ 28,990
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 15 ARS РАЗДЕЛ СЕМЬИ R. НЕДЕЛЯ, В МИРЕ, МИЛАЛ Г. 1 Продается дом с 15 акрами …
Дом
Lapurvis, Литва
31 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
ДОМ МЭА СОДО ДЛЯ СОДЫ ГЛАВНАЯ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Сад расположен на берегу пруда Блэкпул, Таура…
Дом
Таураге, Литва
101 м²
Количество этажей 1
€ 70,000
ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЛЕЙ 4.56 ARS В ТУРАЖЕ, ПРЕЗИДЕНТ Г. 31 100,77 кв. М. м. часть площади дома с…
Дом
Таураге, Литва
50 м²
Количество этажей 1
€ 26,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 7.22 ЗЕМЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ В TAGER, SANDATER G. 38 Продается 50 кв. М. жилой до…
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