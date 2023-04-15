Купить дом в Шилутский район, Литва

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Литва
Клайпедский уезд
Шилутский район
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Дом
Muize, Литва
136 м²
Количество этажей 1
€ 179,000
СОДИ С ГА ЗЕМЕЛЬНОЙ СИЛЛОЙ, WINTS SEN., РЫБАЛКА KINTS K. 1 Хотите оторваться от городской су…
Дом
Ramuciai, Литва
146 м²
Количество этажей 1
€ 340,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 47.81 ARS В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ, СТРАНА RAMUGHTER TVEN Хотите отор…
Дом
Шилуте, Литва
49 м²
Количество этажей 1
€ 29,990
ПРОДАЖА ЧАСТИ С 7.43 ARS LAND SILTER, RAMUGHG G. 3 49,43 кв. М. часть площади дома с участко…
Дом
Leitgiriai, Литва
171 м²
Количество этажей 1
€ 99,500
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 42,74 АРС РАЗДЕЛ ЛЕЙТГИРС, ПАУПИО Г. 171,49 кв. М. дом с 42,74 акрами земли…
Дом 5 комнат
Muize, Литва
5 Количество комнат
85 м²
€ 310,000
Литва, Шилутский район, деревня Штурмай ( бывший Мемельский регион ) Продается уникальная ус…
Дом
Inkakliai, Литва
169 м²
Количество этажей 1
€ 37,000
ПРОДАНО ERDVI 169,44 КВ.М. ЧАСТЬ НАМО ВКЛЮЧЕТ К., ЯРГЕЛЬ Г. 2 81,88 кв. М. 3-комнатная кварт…
Дом
Pagryniai, Литва
90 м²
Количество этажей 1
€ 114,500
Дом
Katyciai, Литва
156 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
СОДИБА В ЛОВКЕ, СТОНИЧЕСКИЙ Г. 6 С 35.48 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 156,08 кв.м. усадьба Шилут р. с…
Дом
Шилуте, Литва
162 м²
Количество этажей 1
€ 190,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 5 ARS РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ, SODES G. 22 Продается в 2010 году строительство 16…
Дом
Minija, Литва
452 м²
Количество этажей 2
€ 749,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАТЬ КОМПЛЕКЦИЮ ПОЧВЫ ДОМАШНЕГО МИНИУМА ( MING ... В НЕКОТОР…
Параметры недвижимости в Шилутский район, Литва
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