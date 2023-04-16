Купить квартиру в Панявежис, Литва

Квартира 1 комната Панявежис, Литва 1 Количество комнат 32 м² 1/5 Этаж

€ 34,500

ПРОДАНО В ОДНОЙ КОМНАТЕ, В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКО, КНИГА Г., КАНЕВЗ. ЭТО МЕСЯЦ КАНАЛОВ, ЧТОБЫ ЛЮ…