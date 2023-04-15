Литва — одна из самых привлекательных стран для тех, кто хочет переехать жить в Европу, но имеет небольшой стартовый капитал. Частный дом в Паланге станет отличным капиталовложением, ведь это место пользуется большой популярностью среди ценителей спокойного размеренного отдыха.
В каких районах Паланги можно купить дом
Паланга — небольшой населенный пункт, поэтому по одинаковой цене можно приобрести недвижимость как на побережье, так и в самом сердце города. Чтобы обойти пешком всю Палангу потребуется не более часа.
Сколько в среднем стоят дома в Паланге
Купить частный дом можно от 50 тыс. евро. По самому низкому прайсу продается жилье на окраине города без ремонта, коммуникаций, мебели. Таунхаус площадью 90-100 м2, расположенный в 500-700 метрах от моря, обойдется не менее, чем в 100 тыс. евро. Частный дом в Паланге с собственным бассейном и просторной придомовой территорией стоит от 300 тыс. евро.
Можно ли получить ВНЖ в Литве при покупке недвижимости
Если купить дом в Паланге, автоматически получить литовский ВНЖ это не позволит. Однако наличие недвижимости в Литве дает право на получение Шенгена и может рассматриваться как дополнительный аргумент при оформлении вида на жительства.