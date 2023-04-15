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Купить дом в Паланге, Литва

32 объекта найдено
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
40 м² Количество этажей 2
€ 204,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ГРЕЙТЫ ДЛЯ ПОКУПАНИЯ СИГНАЛА. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЛЫ…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 225,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 219,900
В ПАЛАНГЕ, В ЕГО ПУТИ, СТАТОМЫ НОВЫЙ ДОМ. КОТ, КОТОРЫЙ ЭТОГО ГОДА, ГДЕ СУБЛОЦИРОВАНО АНАЛОГИ…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 189,900
В ПАЛАНГЕ, В ЕГО ПУТИ, СТАТОМЫ НОВЫЙ ДОМ. КОТ, КОТОРЫЙ ЭТОГО ГОДА, ГДЕ СУБЛОЦИРОВАНО АНАЛОГИ…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 169,900
В уютном и небольшом жилом районе “ Зеленая волна ” продается просторный коттедж. Надежный …
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
135 м² Количество этажей 2
€ 295,000
В Паланге на улице Остеа строятся два новых индивидуальных дома. 135 кв.м., 3 акра земли, 4…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
79 м² Количество этажей 2
€ 139,900
В уютном и небольшом жилом районе “ Зеленая волна ” продается просторный коттедж. Надежный …
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
81 м² Количество этажей 2
€ 330,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ЗНАК 81 КВ. М КОТЕДЖ В ПРАЗДНИКЕ ! ___…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 195,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
78 м² Количество этажей 2
€ 408,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ЖЕЛТЫ ПРОДАЛИ ДОМ С ДВУМЯ БАУТАМИ. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ …
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 224,000
2022 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В ПАЛАНГЕ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ 12 ДОМАШНЕЙ…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 234,000
2022 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В ПАЛАНГЕ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ 12 ДОМАШНЕЙ…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
576 м² Количество этажей 2
€ 560,000
ПАЛАНГА - ПУТИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЖИВОЙ ДОМ С ПОЧВЫМИ ПАТАЛЬПОМИСАМИ. Построен в 2016 году, 10…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
176 м² Количество этажей 2
€ 750,000
AUTENTIC HOUSE IN THE FACILITY OF PALANDS IN HEART ===========<1><>G1> <&g…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
74 м² Количество этажей 2
€ 139,000
Просторные 3 – 4-комнатные коттеджи спроектированы в святом. Каждый из 5 коттеджей продуман …
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
117 м² Количество этажей 1
€ 330,000
ИСКЛЮЧЕНО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ДОМА В ОБЪЕКТЕ! ПОСЛЕДНИЙ - ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ДОМ В ЭТОМ …
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 227,000
В священническом, недалеко от соснового леса, проект Aido Trail продает индивидуальные 61,94…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 189,000
Продается новый и уже законченный дом класса A + у моря в Кунигия Паланга. Три спальни ( ил…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 195,000
Продается новый и уже законченный дом класса A + у моря в Кунигия Паланга. Три спальни ( ил…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 179,000
Продается новый и уже законченный дом класса A + у моря в Кунигия Паланга. Три спальни ( и…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 227,000
В священническом, недалеко от соснового леса, проект Aido Trail продает индивидуальные 61,94…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 188,000
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дуплекс 3 спальнив Паланга, Литва
Дуплекс 3 спальни
Паланга, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Литва, город Паланга, ул. Иподром. Двухквартирный дом с частичным завершением в очень популя…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
64 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
104 м² Количество этажей 2
€ 280,000
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
106 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
ПОКАЗАННЫЙ СТРАННЫЙ РОЖДЕНИЕ ПАРКА! Это престижная часть Паланги, где на расстоянии 100 метр…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 500,000
7-комнатный дом на продажу в Святом. Жилой дом и фермерское здание на продажу приспособлены…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
239 м² Количество этажей 3
€ 1,553,175
Продается дом в самом сердце Паланги! ========================================== ПРЕИМУЩЕСТВ…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
270 м² Количество этажей 2
€ 350,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ ПАЛАНГИ. ===========================================================…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
22 м² Количество этажей 1
€ 170,000
ПРОДАНО ПАТОГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ДОМЕ ПОЧВ В ДЕРЖАТЕЛЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ И ТОЛЬКО 120.И…

Литва — одна из самых привлекательных стран для тех, кто хочет переехать жить в Европу, но имеет небольшой стартовый капитал. Частный дом в Паланге станет отличным капиталовложением, ведь это место пользуется большой популярностью среди ценителей спокойного размеренного отдыха. 

В каких районах Паланги можно купить дом 

Паланга — небольшой населенный пункт, поэтому по одинаковой цене можно приобрести недвижимость как на побережье, так и в самом сердце города. Чтобы обойти пешком всю Палангу потребуется не более часа. 

Сколько в среднем стоят дома в Паланге

Купить частный дом можно от 50 тыс. евро. По самому низкому прайсу продается жилье на окраине города без ремонта, коммуникаций, мебели. Таунхаус площадью 90-100 м2, расположенный в 500-700 метрах от моря, обойдется не менее, чем в 100 тыс. евро. Частный дом в Паланге с собственным бассейном и просторной придомовой территорией стоит от 300 тыс. евро. 

Можно ли получить ВНЖ в Литве при покупке недвижимости

Если купить дом в Паланге, автоматически получить литовский ВНЖ это не позволит. Однако наличие недвижимости в Литве дает право на получение Шенгена и может рассматриваться как дополнительный аргумент при оформлении вида на жительства.

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