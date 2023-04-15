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Купить недвижимость в Мариямпольский уезд, Литва

Мариямполе
8
Казлу-Руда
4
Шакяй
3
Вилкавишкис
2
Калвария
2
Жвигждайчяй
1
42 объекта найдено
Домв Pinciskes, Литва
Дом
Pinciskes, Литва
72 м² Количество этажей 2
€ 37,000
Домв Obeline, Литва
Дом
Obeline, Литва
71 м² Количество этажей 2
€ 29,000
Охраняемый сад с кирпичным домом на продажу - Обелический сад в общине. Аккуратный садовый …
Домв Berziniske, Литва
Дом
Berziniske, Литва
486 м² Количество этажей 2
€ 498,000
SIZE TO BE SIZE IN THE FORESTIGATION OF THE MIXTURE WITH THE SELD OF THE SURVEILLANCE WITH B…
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 22 м² 1/1 Этаж
€ 35,000
PART OF THE HOME WITH 2.7th c. I SEPARATE KIEMU, IN RAMIOJ. MADE CAPITAL REMON. HEATING AND…
Домв Kazlai I, Литва
Дом
Kazlai I, Литва
245 м² Количество этажей 2
€ 105,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 25 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ -----------------------------…
Домв Bizieriai, Литва
Дом
Bizieriai, Литва
110 м² Количество этажей 1
€ 21,900
Продается постоянный дом с гаражом и фермерскими зданиями на 16,44 акрах земли. Хозяйство пе…
Домв Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 12,000
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
Квартира 3 комнатыв Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
3 Количество комнат 89 м² 1/5 Этаж
€ 45,000
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
Квартира 3 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 60,000
3-комнатная квартира на продажу в удобном месте, Каунас г. 66, Мариямполе. Квартира на треть…
Квартира 3 комнатыв Kalnynai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kalnynai, Литва
3 Количество комнат 59 м² 4/5 Этаж
€ 57,000
ПРОДАЖА - СОВМЕСТИМОСТЬ, ТАМБАРИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОПЦИИ ПАТОЗ, МАРИУММАФОЛЫ ___________________…
Домв Girenai, Литва
Дом
Girenai, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 149,800
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОДАЖИ СОДИБА 81 м2 ЖИВОЙ ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 17…
Квартира 2 комнатыв Шакяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шакяй, Литва
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 29,800
ПРОДАНО 2-Х ЭТОМ НОМЕРАМ КУПИТЬ _____________________________________________________ БОЛЬШО…
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 42,000
Деревянный дом на продажу с 4-го века. участок и здание фермы Зимой – очень старый, богатый …
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 58,500
MARIJAMPOLIC CITY CENTER продает уютный SKLYPAS с домом. В очень удобной части города, на у…
Квартира 2 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 2 комнаты
Мариямполе, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 57,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ С БАЛКОНОМ, ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО СЕГОДНЯ! Уютн…
Квартира 2 комнатыв Моколай, Литва
Квартира 2 комнаты
Моколай, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 50,700
В стратегически комфортабельной части города на улице Уосупио продается двухкомнатная кварти…
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 19,900
Если вы мечтаете о жилом доме или просто домике для отдыха в окружении лесных массивов, это …
Домв Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
290 м² Количество этажей 2
€ 158,000
Просторный двухэтажный жилой дом на продажу в Вилкавише. Стратегически удобное и тихое распо…
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 132,000
Просторный жилой дом на продажу Клайпеда г. Отличный вариант для поиска новых домов для боль…
Домв Geleziniai, Литва
Дом
Geleziniai, Литва
148 м² Количество этажей 2
€ 60,000
ПОКАЗАТЬ РЕКОНСТРАТИРОВАННЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ ЖЕЛЧ, VOS 12 KM. ИЗ МАРИЖАМА В 2019 году дом был…
Домв Paezeriai, Литва
Дом
Paezeriai, Литва
151 м² Количество этажей 2
€ 55,000
РЕЗЮМЕ ПРОДАНО ЖИВОЙ ДОМ ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ ДО ФОНДА ФОНДОВ, ВИЛЛИОНАЛЬНОГО РАЙ. ЦЕНА Д…
Домв Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 13,000
Это место подойдет тем, кто любит быть окруженным природой, на свежем воздухе, в поисках тиш…
Домв Slavikai, Литва
Дом
Slavikai, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 61,000
104,52 кв.м. дом с 21,16 а. сюжет, школа г., готлибиш, шок р. Дом продается со всей мебелью…
Квартира 2 комнатыв Smalninkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Smalninkai, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 30,000
ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…
Квартира 3 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 48 м² 2/1 Этаж
€ 29,000
Продается квартира в двух этажах в четырехэтажном доме. На первом этаже есть бубнок и кухня,…
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…
Домв Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Домв Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Домв Budvieciai, Литва
Дом
Budvieciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 14,800
Домв Alksnenai, Литва
Дом
Alksnenai, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 22,000
Усадьба с участком 17,5 акров жилой недвижимости находится в отличном и тихом месте в деревн…

Параметры недвижимости в Мариямпольский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
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