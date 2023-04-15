Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Мариямпольский уезд
Купить недвижимость в Мариямпольский уезд, Литва
Мариямполе
8
Казлу-Руда
4
Шакяй
3
Вилкавишкис
2
Калвария
2
Жвигждайчяй
1
Очистить
42 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Pinciskes, Литва
72 м²
Количество этажей 2
€ 37,000
Дом
Obeline, Литва
71 м²
Количество этажей 2
€ 29,000
Охраняемый сад с кирпичным домом на продажу - Обелический сад в общине. Аккуратный садовый …
Дом
Berziniske, Литва
486 м²
Количество этажей 2
€ 498,000
SIZE TO BE SIZE IN THE FORESTIGATION OF THE MIXTURE WITH THE SELD OF THE SURVEILLANCE WITH B…
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат
22 м²
1/1 Этаж
€ 35,000
PART OF THE HOME WITH 2.7th c. I SEPARATE KIEMU, IN RAMIOJ. MADE CAPITAL REMON. HEATING AND…
Дом
Kazlai I, Литва
245 м²
Количество этажей 2
€ 105,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 25 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ -----------------------------…
Дом
Bizieriai, Литва
110 м²
Количество этажей 1
€ 21,900
Продается постоянный дом с гаражом и фермерскими зданиями на 16,44 акрах земли. Хозяйство пе…
Дом
Шакяй, Литва
52 м²
Количество этажей 1
€ 12,000
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
3 Количество комнат
89 м²
1/5 Этаж
€ 45,000
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат
55 м²
3/5 Этаж
€ 60,000
3-комнатная квартира на продажу в удобном месте, Каунас г. 66, Мариямполе. Квартира на треть…
Квартира 3 комнаты
Kalnynai, Литва
3 Количество комнат
59 м²
4/5 Этаж
€ 57,000
ПРОДАЖА - СОВМЕСТИМОСТЬ, ТАМБАРИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОПЦИИ ПАТОЗ, МАРИУММАФОЛЫ ___________________…
Дом
Girenai, Литва
81 м²
Количество этажей 1
€ 149,800
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОДАЖИ СОДИБА 81 м2 ЖИВОЙ ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 17…
Квартира 2 комнаты
Шакяй, Литва
2 Количество комнат
39 м²
1/2 Этаж
€ 29,800
ПРОДАНО 2-Х ЭТОМ НОМЕРАМ КУПИТЬ _____________________________________________________ БОЛЬШО…
Дом
Мариямполе, Литва
52 м²
Количество этажей 1
€ 42,000
Деревянный дом на продажу с 4-го века. участок и здание фермы Зимой – очень старый, богатый …
Дом
Мариямполе, Литва
63 м²
Количество этажей 1
€ 58,500
MARIJAMPOLIC CITY CENTER продает уютный SKLYPAS с домом. В очень удобной части города, на у…
Квартира 2 комнаты
Мариямполе, Литва
2 Количество комнат
49 м²
5/5 Этаж
€ 57,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ С БАЛКОНОМ, ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО СЕГОДНЯ! Уютн…
Квартира 2 комнаты
Моколай, Литва
2 Количество комнат
49 м²
5/5 Этаж
€ 50,700
В стратегически комфортабельной части города на улице Уосупио продается двухкомнатная кварти…
Дом
Казлу-Руда, Литва
61 м²
Количество этажей 1
€ 19,900
Если вы мечтаете о жилом доме или просто домике для отдыха в окружении лесных массивов, это …
Дом
Вилкавишкис, Литва
290 м²
Количество этажей 2
€ 158,000
Просторный двухэтажный жилой дом на продажу в Вилкавише. Стратегически удобное и тихое распо…
Дом
Мариямполе, Литва
263 м²
Количество этажей 2
€ 132,000
Просторный жилой дом на продажу Клайпеда г. Отличный вариант для поиска новых домов для боль…
Дом
Geleziniai, Литва
148 м²
Количество этажей 2
€ 60,000
ПОКАЗАТЬ РЕКОНСТРАТИРОВАННЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ ЖЕЛЧ, VOS 12 KM. ИЗ МАРИЖАМА В 2019 году дом был…
Дом
Paezeriai, Литва
151 м²
Количество этажей 2
€ 55,000
РЕЗЮМЕ ПРОДАНО ЖИВОЙ ДОМ ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ ДО ФОНДА ФОНДОВ, ВИЛЛИОНАЛЬНОГО РАЙ. ЦЕНА Д…
Дом
Калвария, Литва
69 м²
Количество этажей 1
€ 13,000
Это место подойдет тем, кто любит быть окруженным природой, на свежем воздухе, в поисках тиш…
Дом
Slavikai, Литва
105 м²
Количество этажей 2
€ 61,000
104,52 кв.м. дом с 21,16 а. сюжет, школа г., готлибиш, шок р. Дом продается со всей мебелью…
Квартира 2 комнаты
Smalninkai, Литва
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 30,000
ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат
48 м²
2/1 Этаж
€ 29,000
Продается квартира в двух этажах в четырехэтажном доме. На первом этаже есть бубнок и кухня,…
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат
27 м²
2/2 Этаж
€ 23,000
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м²
Количество этажей 2
€ 749,000
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м²
Количество этажей 2
€ 749,000
Дом
Budvieciai, Литва
67 м²
Количество этажей 1
€ 14,800
Дом
Alksnenai, Литва
69 м²
Количество этажей 1
€ 22,000
Усадьба с участком 17,5 акров жилой недвижимости находится в отличном и тихом месте в деревн…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Мариямпольский уезд, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты