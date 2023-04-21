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Квартиры в Каунасское городское самоуправление, Литва

Каунас
162
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162 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 101 м² 1/3 Этаж
€ 180,000
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 55 м² 1/6 Этаж
€ 189,999
EXCLUSIVE SIGNATED IN THE GREAT, UNICAL LOCATION, FISHING G., NATURAL IN APSUPTY! ITIN PUTI …
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 76 м² 1/5 Этаж
€ 83,500
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 239,999
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 86,500
В ОДНОМ СОВЕТЕ ПОПУЛЯРНЫХ, 2 КОМНАТЫ, 48,15 КВ.М.! •В песне рядом с „ ИКИ Scenting в магазин…
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 22 м² 1/2 Этаж
€ 69,000
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЦЕНТР ГОРОДА СОВЕТА, ВЫСОКИЙ ОТЕЦ, ПРОДАЕТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 1 КОМНАТА. ЦЕНТРА-К…
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 124,000
3 комнаты были в большом вызове - в долине !!! Вы доберетесь до центра города или старого г…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 83 м² 9/9 Этаж
€ 121,000
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 249,999
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 95,000
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 82 м² 4/9 Этаж
€ 95,000
ЕБРР 4 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА БЫЛИ В ПЕЧЕНИИ!!! Если вы хотите жить в полностью оборудованной кв…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 70 м² 2/12 Этаж
€ 108,000
Экономичная четырехкомнатная квартира продается в очень удобном месте! Отличное расположение…
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 64 м² 3/5 Этаж
€ 95,000
Продается аккуратная 3-комнатная квартира в Панемьюне! Продается квартира в ультра-разделе…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 85 м² 1/3 Этаж
€ 155,000
!!!ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 БАТА НА 1 БАУТО ЦЕНУ!!! Я предлагаю не упустить отличную инве…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 77 м² 1/3 Этаж
€ 193,000
Теперь, как никогда, мы хотим жить ближе к природе. Закрытый двор окружен соснами, долгоживу…
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 35 м² 1/4 Этаж
€ 117,000
Продается новая строительная квартира с террасой! Продается новая строительная квартира в Н…
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 55,900
ДВА КОМНАТЫ БЫЛИ В ОТОПЛЕНИИ!!! 2 комнаты купить в суете Ритчен, в Милане. СТРАТЕГИСТЛИ ОЧЕ…
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 64 м² 2/4 Этаж
€ 137,000
64 кв. М. двухкомнатная квартира А. Страпо г. Плата за квартиру низкая - газовое отопление -…
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 31 м² 4/4 Этаж
€ 105,000
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 44 м² 5/5 Этаж
€ 78,000
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ПЕСНИХ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ PR. BUTE PERFORMED CAPITAL REMON, н…
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 50 м² 3/4 Этаж
€ 159,000
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 50 м² 9/9 Этаж
€ 98,400
--------------------- Специально уютная и светлая квартира ------------------- ------------…
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 99 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 36 м² 3/12 Этаж
€ 62,500
Житель, выживший в сиреневом районе -------------------------------------------------- -----…
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 77,000
ПРОДАНО 2К. БУТ С ПЕРЕДАЧЕЙ УЖЕ! BUTI PRINESS MEMBLE GAR! КУПИТЬ В ОКНАХ В СОВЕТЕ МЕСТО! ПУТ…
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 37 м² 2/3 Этаж
€ 129,999
UNICIAL 1 НОМЕР КУПИТЬ, В СОВЕТЕ СТАРЫЙ СЕНАМЕСТ, В ГАТЕРЕ РАМИОО!!! ПРЕИМУЩЕСТВО: •Историч…
Квартира 8 комнат в Каунас, Литва
Квартира 8 комнат
Каунас, Литва
8 Количество комнат 299 м² 5/5 Этаж
€ 249,000
Продается ул. Гертруда г. 3 непокрытых 300 кв. М. м. м. кирпичный дом чердак. Из проданных м…
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/9 Этаж
€ 75,500
Продается 2к. квартира, 50,08 кв.м., Белая Британская Колумбия, Жара, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО:…
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 29 м² 1/4 Этаж
€ 39,000
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 154 м² 5/6 Этаж
€ 649,000
В замке, одном из самых красивых и сплоченных проектов Каунаса, недалеко от Немуно и Нери, и…

Параметры недвижимости в Каунасское городское самоуправление, Литва

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