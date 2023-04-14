Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Каунасский район
  5. Квартиры

Купить квартиру в Каунасский район, Литва

Ванджегала
2
Вилькия
2
Babtai
1
Karmelava
1
Квартира В архив
Очистить
57 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Silelis, Литва
Квартира 3 комнаты
Silelis, Литва
3 Количество комнат 52 м² 2/2 Этаж
€ 126,000
ПРОДАНО 3 К. BUTAS С ЧАСТНЫМ ПАРКОВКОЙ МЕСТО В РАМИО, РОМАЙН. ------------------------------…
Квартира 4 комнатыв Karkazai, Литва
Квартира 4 комнаты
Karkazai, Литва
4 Количество комнат 99 м² 5/5 Этаж
€ 129,999
ПРОДАНО ВАМ, ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗИМНЯЯ В ЯЗЫКЕ ЯЗЫКА СВЕТА СВЕТА СВЕТА СВЕТА…
Квартира 3 комнатыв Kazliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kazliskiai, Литва
3 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО 3 НОМЕРА КУПИТЬ В ГОРОДЕ ! Легкая квартира на продажу с отдельным гаражом и фермерс…
Квартира 3 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kumpiai, Литва
3 Количество комнат 54 м² 5/5 Этаж
€ 151,424
Forest, catch-up trails, pure air-quality of life start with your home location. We can offe…
Квартира 4 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Kumpiai, Литва
4 Количество комнат 66 м² 4/5 Этаж
€ 148,050
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 2 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 99,765
Forest, catch-up trails, pure air-quality of life start with your home location. We can offe…
Квартира 2 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 95,580
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 3 комнатыв Kazliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kazliskiai, Литва
3 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО 3 НОМЕРА КУПИТЬ В ГОРОДЕ ! Легкая квартира на продажу с отдельным гаражом и фермерс…
Квартира 2 комнатыв Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 43 м² 4/5 Этаж
€ 64,000
ПРОДАНО 2 К. БУТ В ДЕНЬ ПРЕИМУЩЕСТВО: Квартира внутренняя, светлая с хорошей аурой! Аккурат…
Квартира 4 комнатыв Rinkunai, Литва
Квартира 4 комнаты
Rinkunai, Литва
4 Количество комнат 90 м² 3/4 Этаж
€ 114,000
ПРОДАННЫЕ ОШИБКИ И СВЕТ 4 НОМЕРА КУПИТЬ В ГАРЛИИ, ЗЕЛЕНЫЙ G. Масонский дом, большой двор дл…
Квартира 3 комнатыв Ванджегала, Литва
Квартира 3 комнаты
Ванджегала, Литва
3 Количество комнат 69 м² 3/3 Этаж
€ 48,000
3-комнатная квартира на продажу в городе Ванджиогала. Квартира стратегически удобна и в то ж…
Квартира 4 комнатыв Ireniskiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Ireniskiai, Литва
4 Количество комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 149,000
ПРОДАНО ДЛЯ КОМНАТЫ СУДА НА ВЫСОКОМ ПУТИ, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АЛЕКСОТО / ГАРЛИАВОС!!! БУСТЕВОЕ ОБ…
Квартира 2 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 95,580
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 3 комнатыв Kazliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kazliskiai, Литва
3 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО 3 НОМЕРА КУПИТЬ В ГОРОДЕ ! Легкая квартира на продажу с отдельным гаражом и фермерс…
Квартира 2 комнатыв Raziskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Raziskiai, Литва
2 Количество комнат 38 м² 1/4 Этаж
€ 99,999
КУПИТЬ С АВТОМОБИЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, ПОТЕРЯТЬ КУЭМЕЛЬ И РАЗРЕШЕНИЕ МЕСТО!!! BUTO ADVANTAGE: …
Квартира 4 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Kumpiai, Литва
4 Количество комнат 66 м² 4/5 Этаж
€ 148,050
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 2 комнатыв Giraite, Литва
Квартира 2 комнаты
Giraite, Литва
2 Количество комнат 46 м² 2/2 Этаж
€ 119,000
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ СОВЕТ В РОМЕ С БОЛЬШИМ ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ, ЦЕНЫ BUTI 2 МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИ…
Квартира 2 комнатыв Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 88,900
ПРОДАНО В ПЕСНИ 2 КОМНАТ, УЧАСТНИК Г. BUTE PERFORMED CAPITAL REMON, новая электроустановка, …
Квартира 2 комнатыв Ginenai, Литва
Квартира 2 комнаты
Ginenai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 71,900
ПРОДАНО 2 К. КУПИТЬ В ДОМАИНЕ АНТ СУДА МЕЙУИН Тихий и тихий район в окружении природы, хорош…
Квартира 2 комнатыв Вилькия, Литва
Квартира 2 комнаты
Вилькия, Литва
2 Количество комнат 29 м² 1/1 Этаж
€ 7,000
ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО ПОЙЛЬСКОГО ИЛИ ЖИЗНЕННОЙ СТРАНЫ NEMUN! НАЗАД МЕСТО, РЕЛИЗ ПАТОГУСА, НЕДО…
Квартира 3 комнатыв Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат 73 м² 2/2 Этаж
€ 85,000
Аккуратная 3-комнатная квартира на продажу в Ледос г. с беседкой, построенной на участке 1,8…
Квартира 3 комнатыв Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
€ 134,000
Просторная и светлая 3-комнатная квартира на продажу в Риме. _______________________________…
Квартира 3 комнатыв Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат 77 м² 2/3 Этаж
€ 135,000
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, СЕБЯ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ВЫСОКОЙ ОРГЕСТИГАЦИИ, БУТАС НА ВЕСЕ…
Квартира 4 комнатыв Karkazai, Литва
Квартира 4 комнаты
Karkazai, Литва
4 Количество комнат 99 м² 5/5 Этаж
€ 129,999
ПРОДАНО ВАМ, ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗИМНЯЯ В ЯЗЫКЕ ЯЗЫКА СВЕТА СВЕТА СВЕТА СВЕТА…
Квартира 3 комнатыв Upyte, Литва
Квартира 3 комнаты
Upyte, Литва
3 Количество комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 125,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА И МОЛОДЕЖИ 3 К. ПОКУПКА В РОМАНЕ. МЕСТО ПАРКОВКИ BUTI PRINESS ЗАКРЫТО В 9 B…
Квартира 2 комнатыв Martinava, Литва
Квартира 2 комнаты
Martinava, Литва
2 Количество комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 99,000
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПРИБЫЛЬ ЦЕНЫ, ЯВНЫЕ НОМЕРА ОБОРУДОВАНЫ!!! -----------------------------------…
Квартира 3 комнатыв Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 91,999
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
Квартира 3 комнатыв Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 85,999
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
Квартира 3 комнатыв Silelis, Литва
Квартира 3 комнаты
Silelis, Литва
3 Количество комнат 52 м² 2/2 Этаж
€ 129,000
ПРОДАНО 3 К. BUTAS С ЧАСТНЫМ ПАРКОВКОЙ МЕСТО В РАМИО, РОМАЙН. ------------------------------…
Квартира 3 комнатыв Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат 129 м² 3/3 Этаж
€ 149,999
Вы мечтали когда-нибудь жить в сосновом лесу возле волшебного озера Лампид? Если это так, то…

Параметры недвижимости в Каунасский район, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти