Купить квартиру в Каунасский район, Литва

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57 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Silelis, Литва
3 Количество комнат
52 м²
2/2 Этаж
€ 126,000
ПРОДАНО 3 К. BUTAS С ЧАСТНЫМ ПАРКОВКОЙ МЕСТО В РАМИО, РОМАЙН. ------------------------------…
Квартира 4 комнаты
Karkazai, Литва
4 Количество комнат
99 м²
5/5 Этаж
€ 129,999
ПРОДАНО ВАМ, ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗИМНЯЯ В ЯЗЫКЕ ЯЗЫКА СВЕТА СВЕТА СВЕТА СВЕТА…
Квартира 3 комнаты
Kazliskiai, Литва
3 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО 3 НОМЕРА КУПИТЬ В ГОРОДЕ ! Легкая квартира на продажу с отдельным гаражом и фермерс…
Квартира 3 комнаты
Kumpiai, Литва
3 Количество комнат
54 м²
5/5 Этаж
€ 151,424
Forest, catch-up trails, pure air-quality of life start with your home location. We can offe…
Квартира 4 комнаты
Kumpiai, Литва
4 Количество комнат
66 м²
4/5 Этаж
€ 148,050
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат
44 м²
3/5 Этаж
€ 99,765
Forest, catch-up trails, pure air-quality of life start with your home location. We can offe…
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат
42 м²
2/5 Этаж
€ 95,580
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 3 комнаты
Kazliskiai, Литва
3 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО 3 НОМЕРА КУПИТЬ В ГОРОДЕ ! Легкая квартира на продажу с отдельным гаражом и фермерс…
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат
43 м²
4/5 Этаж
€ 64,000
ПРОДАНО 2 К. БУТ В ДЕНЬ ПРЕИМУЩЕСТВО: Квартира внутренняя, светлая с хорошей аурой! Аккурат…
Квартира 4 комнаты
Rinkunai, Литва
4 Количество комнат
90 м²
3/4 Этаж
€ 114,000
ПРОДАННЫЕ ОШИБКИ И СВЕТ 4 НОМЕРА КУПИТЬ В ГАРЛИИ, ЗЕЛЕНЫЙ G. Масонский дом, большой двор дл…
Квартира 3 комнаты
Ванджегала, Литва
3 Количество комнат
69 м²
3/3 Этаж
€ 48,000
3-комнатная квартира на продажу в городе Ванджиогала. Квартира стратегически удобна и в то ж…
Квартира 4 комнаты
Ireniskiai, Литва
4 Количество комнат
100 м²
2/2 Этаж
€ 149,000
ПРОДАНО ДЛЯ КОМНАТЫ СУДА НА ВЫСОКОМ ПУТИ, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АЛЕКСОТО / ГАРЛИАВОС!!! БУСТЕВОЕ ОБ…
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат
42 м²
2/5 Этаж
€ 95,580
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 3 комнаты
Kazliskiai, Литва
3 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО 3 НОМЕРА КУПИТЬ В ГОРОДЕ ! Легкая квартира на продажу с отдельным гаражом и фермерс…
Квартира 2 комнаты
Raziskiai, Литва
2 Количество комнат
38 м²
1/4 Этаж
€ 99,999
КУПИТЬ С АВТОМОБИЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, ПОТЕРЯТЬ КУЭМЕЛЬ И РАЗРЕШЕНИЕ МЕСТО!!! BUTO ADVANTAGE: …
Квартира 4 комнаты
Kumpiai, Литва
4 Количество комнат
66 м²
4/5 Этаж
€ 148,050
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 2 комнаты
Giraite, Литва
2 Количество комнат
46 м²
2/2 Этаж
€ 119,000
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ СОВЕТ В РОМЕ С БОЛЬШИМ ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ, ЦЕНЫ BUTI 2 МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИ…
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат
44 м²
4/5 Этаж
€ 88,900
ПРОДАНО В ПЕСНИ 2 КОМНАТ, УЧАСТНИК Г. BUTE PERFORMED CAPITAL REMON, новая электроустановка, …
Квартира 2 комнаты
Ginenai, Литва
2 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
€ 71,900
ПРОДАНО 2 К. КУПИТЬ В ДОМАИНЕ АНТ СУДА МЕЙУИН Тихий и тихий район в окружении природы, хорош…
Квартира 2 комнаты
Вилькия, Литва
2 Количество комнат
29 м²
1/1 Этаж
€ 7,000
ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО ПОЙЛЬСКОГО ИЛИ ЖИЗНЕННОЙ СТРАНЫ NEMUN! НАЗАД МЕСТО, РЕЛИЗ ПАТОГУСА, НЕДО…
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
73 м²
2/2 Этаж
€ 85,000
Аккуратная 3-комнатная квартира на продажу в Ледос г. с беседкой, построенной на участке 1,8…
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат
69 м²
2/2 Этаж
€ 134,000
Просторная и светлая 3-комнатная квартира на продажу в Риме. _______________________________…
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
77 м²
2/3 Этаж
€ 135,000
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, СЕБЯ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ВЫСОКОЙ ОРГЕСТИГАЦИИ, БУТАС НА ВЕСЕ…
Квартира 4 комнаты
Karkazai, Литва
4 Количество комнат
99 м²
5/5 Этаж
€ 129,999
ПРОДАНО ВАМ, ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗИМНЯЯ В ЯЗЫКЕ ЯЗЫКА СВЕТА СВЕТА СВЕТА СВЕТА…
Квартира 3 комнаты
Upyte, Литва
3 Количество комнат
65 м²
1/3 Этаж
€ 125,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА И МОЛОДЕЖИ 3 К. ПОКУПКА В РОМАНЕ. МЕСТО ПАРКОВКИ BUTI PRINESS ЗАКРЫТО В 9 B…
Квартира 2 комнаты
Martinava, Литва
2 Количество комнат
57 м²
3/4 Этаж
€ 99,000
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПРИБЫЛЬ ЦЕНЫ, ЯВНЫЕ НОМЕРА ОБОРУДОВАНЫ!!! -----------------------------------…
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 91,999
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат
60 м²
2/2 Этаж
€ 85,999
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
Квартира 3 комнаты
Silelis, Литва
3 Количество комнат
52 м²
2/2 Этаж
€ 129,000
ПРОДАНО 3 К. BUTAS С ЧАСТНЫМ ПАРКОВКОЙ МЕСТО В РАМИО, РОМАЙН. ------------------------------…
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат
129 м²
3/3 Этаж
€ 149,999
Вы мечтали когда-нибудь жить в сосновом лесу возле волшебного озера Лампид? Если это так, то…
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Параметры недвижимости в Каунасский район, Литва
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