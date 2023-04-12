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Купить дуплекс в Литве

Клайпедский уезд
3
Паланга
1
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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальнив Клайпедский район, Литва
Дуплекс 3 спальни
Клайпедский район, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 174,000
Литва, Клайпедский район, деревня Шлапшиле, улица Žvyro ( бывшая Мемельская зона ), уютный, …
Дуплекс 4 спальнив Truseliai, Литва
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 129,000
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, улица Лазды 12 ( бывший Мемель площадь ) полност…
Дуплекс 3 спальнив Паланга, Литва
Дуплекс 3 спальни
Паланга, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Литва, город Паланга, ул. Иподром. Двухквартирный дом с частичным завершением в очень популя…

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