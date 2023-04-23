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Дома в Avizieniu seniunija, Литва

Raisteniskes
7
Mazoji Riese
4
Zemieji Rusokai
2
Aukstieji Rusokai
1
32 объекта найдено
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
244 м² Количество этажей 2
€ 324,900
ЭРДВУС, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАГРУЗНЫЙ ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С ЦЕЛЕМ И ЗАНЯТОСТЬ Я СОХРАНИМ…
Дом в Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
124 м² Количество этажей 1
€ 280,000
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 172,000
Я создаю уютное сообщество из 38 семей коттеджей. Мы полностью организуем проектную среду – …
Дом в Svedai, Литва
Дом
Svedai, Литва
180 м² Количество этажей 2
€ 115,000
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
244 м² Количество этажей 2
€ 324,900
ЭРДВУС, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАГРУЗНЫЙ ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С ЦЕЛЕМ И ЗАНЯТОСТЬ Я СОХРАНИМ…
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
111 м² Количество этажей 2
€ 163,000
ЦЕНА РИБОТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ПЕРВОМУ БРОНИРОВАНИЮ! MTown - НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД…
Дом в Svedai, Литва
Дом
Svedai, Литва
104 м² Количество этажей 1
€ 230,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ДОМЕ ЖИЗНИ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВОК И РАСИОНАЛОВ, ОБЪЯСНЕННЫХ 4 НОМЕРА, A + …
Дом в Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
390 м² Количество этажей 2
€ 115,000
Haircraft. Новый г. 26B на продажу в незаконченном строительстве 390 кв.м. жилой дом с участ…
Дом в Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 397,000
ERDUS ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С 12.52 РАЗДЕЛОМ ARS, ПОЧТЫ СОЗДАЮТ И ОЖИДАЮТ БАЗИН В ОБЩЕМ. Я пригл…
Дом в Aukstieji Rusokai, Литва
Дом
Aukstieji Rusokai, Литва
185 м² Количество этажей 1
€ 460,000
ДОМ В ГУДЕЛЯХ, VOS 15 МИНУЧ ДОРОГА ОТ УИЛЬОНА. Дом находится в очень хорошем месте, где была…
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
86 м² Количество этажей 2
€ 177,000
Новый проект Suburbia 2.0 – коттеджное сообщество в Таранде, ищущий баланс жизни и отдыха. У…
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 172,000
Я создаю уютное сообщество из 38 семей коттеджей. Мы полностью организуем проектную среду – …
Дом в Svedai, Литва
Дом
Svedai, Литва
162 м² Количество этажей 2
€ 299,000
162 sq. M. m. house with 10a plot of land in the Deep The deep is located in the municipa…
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 295,000
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
102 м² Количество этажей 2
€ 245,000
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 225,000
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 225,000
Дом в Svedai, Литва
Дом
Svedai, Литва
144 м² Количество этажей 1
€ 379,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
92 м² Количество этажей 2
€ 249,000
СОВЕТ ЕБРРЯ ДВА ВЫСОКИХ, 4 КОМНАТЫ, ОТКРЫТЫ. ГЛАВНАЯ, ЧИСТЫЙ 10 РАЗДЕЛ АРА! ______ ОБЩАЯ ИНФ…
Дом в Svedai, Литва
Дом
Svedai, Литва
144 м² Количество этажей 1
€ 379,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
Дом в Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 160,000
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕ В ПАТРАУКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНОМ МИРЕ В БЕНДОРЕ! ДОМ ДЛЯ РАЗДЕЛА МОЛОД…
Дом в Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 295,000
Дом в Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 299,000
Дом в Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 305,000
Дом в Svedai, Литва
Дом
Svedai, Литва
197 м² Количество этажей 2
€ 59,000
ВЫБОР ЮГА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КЛАССОМ 2А. 196,97 КВ.М. ОБЩИЙ УЧ…
Дом в Svedai, Литва
Дом
Svedai, Литва
124 м² Количество этажей 1
€ 289,000
K19 – - это эксклюзивный одноэтажный индивидуальный домашний проект на Авишени, улица Керно!…
Дом в Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
124 м² Количество этажей 1
€ 245,000
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПУТИ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ДОМ ОДНОГО ВЫСОКОГО С ПИЛЬНОЙ …
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
150 м² Количество этажей 1
€ 280,000
НОВЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА, ЭРДВУС УЖЕ СТРОЕН ДОМ. ДОМАШНЯЯ ОЗУПТРАЖДАЕТ ОЗУ И ИСКЛЮЧЕ…
Дом в Raisteniskes, Литва
Дом
Raisteniskes, Литва
149 м² Количество этажей 2
€ 259,000
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
111 м² Количество этажей 2
€ 249,000
MTown - NEW STATES IN THE ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL OF THE NEW STATES, RAMIO AND BESIVYSTA…

Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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