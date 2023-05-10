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Квартиры в Алитусский уезд, Литва

Алитус
24
Друскининкай
16
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42 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€ 65,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/12
€ 62,500
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
€ 42,500
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€ 26,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€ 50,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€ 43,000
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€ 25,500
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/12
€ 62,500
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€ 43,000
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
€ 42,500
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€ 50,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€ 38,000
Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 6/6
€ 212,000
Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/5
€ 32,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
€ 39,900
Квартира 1 комната в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/4
€ 45,500
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€ 60,000
Квартира 2 комнаты в Sestokai, Литва
Квартира 2 комнаты
Sestokai, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
€ 15,500
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€ 69,000
Квартира 4 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 4 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
€ 85,000
Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
€ 45,000
Квартира 3 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 11/14
€ 81,000
Квартира 3 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
€ 57,999
Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
€ 110,000
Квартира 3 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
€ 60,000
Квартира 4 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 4 комнаты
Алитус, Литва
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
€ 58,000
Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж 4/5
€ 238,000
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
€ 72,000
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
€ 62,000
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
€ 53,000

Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

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