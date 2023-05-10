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Realting.com
Литва
Алитусский уезд
Квартиры
Квартиры в Алитусский уезд, Литва
Алитус
24
Друскининкай
16
Квартира
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42 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3
50 м²
5/5
€ 65,000
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
50 м²
2/12
€ 62,500
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1
29 м²
5/5
€ 42,500
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1
34 м²
3/5
€ 26,000
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
51 м²
3/5
€ 50,000
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
45 м²
5/5
€ 43,000
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1
34 м²
3/5
€ 25,500
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
50 м²
2/12
€ 62,500
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
45 м²
5/5
€ 43,000
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1
29 м²
5/5
€ 42,500
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
51 м²
3/5
€ 50,000
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
49 м²
5/5
€ 38,000
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3
88 м²
6/6
€ 212,000
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1
33 м²
2/5
€ 32,000
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
45 м²
1/5
€ 39,900
Квартира 1 комната
Друскининкай, Литва
1
31 м²
4/4
€ 45,500
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2
51 м²
3/5
€ 60,000
Квартира 2 комнаты
Sestokai, Литва
2
54 м²
2/2
€ 15,500
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2
51 м²
3/5
€ 69,000
Квартира 4 комнаты
Алитус, Литва
4
90 м²
1/2
€ 85,000
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2
47 м²
2/5
€ 45,000
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3
72 м²
11/14
€ 81,000
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3
61 м²
5/5
€ 57,999
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3
60 м²
2/9
€ 110,000
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3
61 м²
5/5
€ 60,000
Квартира 4 комнаты
Алитус, Литва
4
78 м²
1/5
€ 58,000
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3
109 м²
4/5
€ 238,000
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2
47 м²
2/2
€ 72,000
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2
43 м²
1/2
€ 62,000
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2
44 м²
4/4
€ 53,000
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Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва
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