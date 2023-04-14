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Купить недвижимость в Тоскана, Италия

Масса-Каррара
4
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
3
Монтепульчано
2
Пьетрасанта
2
Чечина
2
Campiglia Marittima
1
Figline e Incisa Valdarno
1
Montecatini-Terme
1
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174 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Дом 14 спаленв San Donato in Poggio, Италия
Дом 14 спален
San Donato in Poggio, Италия
25 Количество комнат 7 ванных комнат 620 м²
€ 2,190,000
Интересная панорамная недвижимость в Кьянти. Расположенный на полпути между Флоренцией и Сие…
Вилла 10 спаленв Монтепульчано, Италия
Вилла 10 спален
Монтепульчано, Италия
25 Количество комнат 6 ванных комнат 1 138 м²
€ 1,800,000
В муниципалитете Монтепульчано, всемирно известном своей исторической и культурной сохраннос…
Вилла 12 спаленв Poggibonsi, Италия
Вилла 12 спален
Poggibonsi, Италия
25 Количество комнат 8 ванных комнат 1 250 000 м²
€ 15,000,000
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился в древней истории, которая культурно отм…
Квартира 2 спальнив Principina a Mare, Италия
Квартира 2 спальни
Principina a Mare, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 10 спаленв Капаннори, Италия
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Дом 8 спаленв Сиена, Италия
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 2 спальнив Castiglione d Orcia, Италия
Дом 2 спальни
Castiglione d Orcia, Италия
12 Количество комнат 6 ванных комнат 337 м² Количество этажей 3
€ 895,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 12 комнатв Montevarchi, Италия
Вилла 12 комнат
Montevarchi, Италия
12 Количество комнат 350 м²
€ 1,200,000
В двух минутах от центра города мы предлагаем красивую виллу с большим садом и бассейном. По…
Дом 5 спаленв Монтепульчано, Италия
Дом 5 спален
Монтепульчано, Италия
17 Количество комнат 4 ванных комнат 440 м²
€ 1,000,000
Одно только название Монтепульчано напоминает исторические периоды, начиная с 600 г. до н.э.…
Вилла 9 спаленв Сан-Джиминьяно, Италия
Вилла 9 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
19 Количество комнат 9 ванных комнат 610 м²
€ 2,150,000
Престижная недвижимость в Сан-Джиминьяно, окруженная красивым парком площадью 5 260 кв. м. с…
Квартира 5 спаленв Лукка, Италия
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…
Домв Лукка, Италия
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Вилла 4 спальнив Quercianella, Италия
Вилла 4 спальни
Quercianella, Италия
5 Количество комнат 230 м²
€ 1,500,000
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
Квартира 3 спальнив Виареджо, Италия
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 600,000
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
Вилла 3 спальнив Castiglioncello, Италия
Вилла 3 спальни
Castiglioncello, Италия
4 Количество комнат 360 м²
€ 2,200,000
LD-1056. Сказочный дом с бассейном в КастильончеллоВ Тоскане, в великолепном Кастильончелло,…
Вилла 5 спаленв Orbetello, Италия
Вилла 5 спален
Orbetello, Италия
6 Количество комнат 792 м²
€ 2,350,000
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
Вилла 4 спальнив Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
5 Количество комнат 280 м²
€ 2,500,000
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
Вилла 5 спаленв Сиена, Италия
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 1 150 м²
€ 3,100,000
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откр…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 1 022 м²
€ 17,000,000
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
Вилла 4 спальнив Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5 Количество комнат 430 м²
€ 1,100,000
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 3,500,000
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 4,300,000
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
Квартира 2 спальнив Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 200,000
IT-050319. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 80 кв.м. на 1 этаже, распол…
Вилла 4 спальнив Montecatini-Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Montecatini-Terme, Италия
5 Количество комнат 760 м²
€ 3,300,000
LD-0418. Роскошный тосканский дом в МонтекатиниРоскошный тосканский дом в Монтекатини между …
Вилла 5 спаленв Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 780 м²
€ 3,700,000
VB-35516. Престижная вилла в пригороде АреццоПрестижная вилла 19 века с большим парком распо…
Вилла 5 спаленв Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 2,250,000
VB-VILARZ. Прекрасная усадьба в АреццоВилла расположена в живописной холмистой местности, не…
Квартира 3 спальнив Гроссето, Италия
Квартира 3 спальни
Гроссето, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 2,000,000
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
Виллав Масса, Италия
Вилла
Масса, Италия
370 м²
€ 4,550,000
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
Вилла 5 спаленв Codena, Италия
Вилла 5 спален
Codena, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 3,900,000
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…

Параметры недвижимости в Тоскана, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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недорогая
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