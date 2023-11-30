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Жильё в Греве-ин-Кьянти, Италия

дома
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3 объекта найдено
Дом с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Греве-ин-Кьянти, Италия
Дом с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Греве-ин-Кьянти, Италия
Площадь 10 м²
Роскошный дом расположен в самом сердце Тосканы, в городе Кьянти. В доме – просторная гости…
€2,20 млн
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Замок 10 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Замок 10 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Греве-ин-Кьянти, Италия
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Великолепный замок находится неподалеку от Кьянти, Тоскана. Замок расположен между Сиеной и …
€18,00 млн
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Дом 8 спален с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Греве-ин-Кьянти, Италия
Дом 8 спален с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Греве-ин-Кьянти, Италия
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Красивый дом расположен в Кьянти, Тоскана. Всего в 20 км. от Сиены и в 50 км. от Флоренции.…
€3,60 млн
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