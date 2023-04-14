Купить дом в Иерусалимский округ, Израиль

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23 объекта найдено
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Дом
Иерусалим, Израиль
122 м²
€ 712,171
Садовый дуплекс на улице Зеева Фалька в Хар-Хоме 6 комнатный дуплекс, 122 кв.м (в арноне), ц…
Дом
Иерусалим, Израиль
188 м²
€ 926,529
Прекрасный семейный садовый дом в самом сердце Армона Ханацива. Коттедж, 6 комнаты, 3 ванные…
Дом
Иерусалим, Израиль
160 м²
€ 1,529,848
Великолепная вилла в сердце Арноны недалеко от Бака Одно в своем роде свойство красиво отрем…
Дом
Иерусалим, Израиль
115 м²
€ 929,184
Улица Паломбо, Рамат Бейт Хакерем. 5 комнаты, 115 кв.м, уровни 3, балконы 3 сукка, парковка.…
Дом
Иерусалим, Израиль
132 м²
€ 1,055,068
Арнона окрестности, на желательном Улица Рабену Полити. в небольшом здании просторный пятиме…
Дом
Иерусалим, Израиль
160 м²
€ 1,115,021
Вилла на Мишол Хакорнит в Рамо Бет, расположен в конце живописного, булыжного переулка. Расп…
Вилла 4 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
270 м²
€ 1,856,146
Красивый дом с одним семейным садом в самом сердце French Hill , 6 комнат, 3,5 ванны, 270 кв…
Вилла 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,845,094
МОШАВ ШОРЕШ КРАСИВЫЙ ЧАСТНЫЙ ВИЛЛА На улице Хашейзаф на участке 555 кв.м., 3 этажей на площа…
Дуплекс
Иерусалим, Израиль
195 м²
€ 1,561,747
Sweet Cottage Maisonette Gidon Hausner, Холиленд с множеством балконов, террасами, небольшим…
Дуплекс 3 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
145 м²
€ 976,754
Отремонтированный дуплекс в Бейт-Хакереме, 22 га - Меясдим. 145 кв.м., 6 комнаты превращены …
Коттедж 5 спален
Иерусалим, Израиль
4 ванных комнат
273 м²
€ 3,639,983
Палообразный арабский стиль Пятиместный коттедж в самом сердце Бака Мордехай Хайехуди Св. Ве…
Вилла 5 спален
Иерусалим, Израиль
4 ванных комнат
€ 2,426,655
Роскошная вилла в Малче, улица Хааяль. 7 комнаты, 260 кв. архитектурно разработанный в окруж…
Коттедж 4 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 999,676
Nachlaot / Nachlat Achim - Коттедж на продажу - RE / MAX Vision Exclusive Частный коттедж в …
Дуплекс 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 725
Дуплекс, 5 спален ! ок.. 216 кв В Хар Гило открывается потрясающий вид + отдельная единица п…
Дуплекс 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 508,230
Угловая недвижимость! Дуплекс, 4 комнаты . В самом сердце Гило, улица Хатеена Полностью отре…
Коттедж 4 спальни
Иерусалим, Израиль
4 ванных комнат
€ 841,416
Новое на рынке!! 5 отремонтированный коттедж с террасами на Adam St, лучшей улице в Armon Ha…
Вилла 7 спален
Иерусалим, Израиль
5 ванных комнат
€ 5,294,058
Великолепная вилла на улице Йехошафат, красивая, зеленая и тихая, в нескольких минутах от Эм…
Коттедж 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 1,318,834
Уникальный коттедж, архитектурный дизайн 2 входа, полностью доступны Очень легкий и яркий Бо…
Коттедж 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 1,055,068
Гило, на улице Ицхар, Желательный Гиват Канада, 6 номера Corner Cottage, отдельный вход и па…
Дом 4 спальни
Иерусалим, Израиль
125 м²
€ 751,736
Продается в Нахлаот, Улица Мицпе, отличные инвестиции или семейный дом. Просторный дуплекс 5…
Коттедж 4 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 580,287
Новое на рынке! 5.5 Комната в пятиместном коттедже на Мордехай Элкачи, одной из лучших улиц …
Коттедж 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 1,131,560
Ramot On Meir Gineo улица, 6 комнаты, на уровнях 2. включая ванную комнату, 3 ванные комнаты…
Дом 6 спален
Иерусалим, Израиль
5 ванных комнат
450 м²
€ 3,692,736
Мошав Рамат Разиэль Участок - 8 дунам земли. С дополнительными правами Умный и роскошный дом…
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