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Квартиры в Герцлия, Израиль

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Эксклюзивный Проект. Идеальная инвестиционная возможность. Роскошные 3-комнатные апартаменты…
€1,22 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
2 различных дуплексных садовых апартаментов, доступных в великолепном, новом роскошном проек…
€2,04 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
€1,59 млн
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