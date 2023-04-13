Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Купить недвижимость в медье Веспрем, Венгрия
Veszpremi jaras
87
Balatonalmadi jaras
78
Papai jaras
66
Varpalotai jaras
66
Веспрем
65
Ajkai jaras
55
Тапольца
49
Айка
48
Варпалота
42
Балатональмади
38
Папа
35
Suemegi jaras
27
Бадачоньтомай
25
Devecseri jaras
19
Zirci jaras
17
Балатонфюзфё
17
Берхида
13
Балатонкенеше
11
Зирц
11
Девечер
5
Показать больше
Показать меньше
Очистить
836 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 85,467
Дом 5 комнат
Тихань, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 560,880
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 118,853
Дом 3 комнаты
Oervenyes, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 210,998
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 58,492
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 164,258
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 144,760
Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 237,439
Дом 3 комнаты
Зирц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 85,467
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 291,123
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 87,871
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 133,276
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 141,555
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 74,757
Дом 4 комнаты
Петфюрде, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 100,157
Дом 2 комнаты
Kisapati, Венгрия
2 Количество комнат
18 м²
€ 85,200
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 253,464
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 68,374
Дом 2 комнаты
Oervenyes, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 213,401
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 58,759
Дом 5 комнат
Лешенцетомай, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 320,236
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
51 м²
€ 73,449
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
293 м²
€ 437,486
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 560,880
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 100,157
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
50 м²
€ 111,909
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 57,690
Дом 3 комнаты
osi, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 85,200
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 106,808
Дом 3 комнаты
Beb, Венгрия
3 Количество комнат
127 м²
€ 108,170
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
28
Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты