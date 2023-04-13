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Купить недвижимость в медье Веспрем, Венгрия

Veszpremi jaras
87
Balatonalmadi jaras
78
Papai jaras
66
Varpalotai jaras
66
Веспрем
65
Ajkai jaras
55
Тапольца
49
Айка
48
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836 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 85,467
Дом 5 комнатв Тихань, Венгрия
Дом 5 комнат
Тихань, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 560,880
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 118,853
Дом 3 комнатыв Oervenyes, Венгрия
Дом 3 комнаты
Oervenyes, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 210,998
Квартира 2 комнатыв Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 58,492
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 164,258
Квартира 2 комнатыв Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 144,760
Дом 2 комнатыв Моношторапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 237,439
Дом 3 комнатыв Зирц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Зирц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 85,467
Дом 5 комнатв Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 291,123
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 87,871
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 133,276
Квартира 4 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 141,555
Квартира 2 комнатыв Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 74,757
Дом 4 комнатыв Петфюрде, Венгрия
Дом 4 комнаты
Петфюрде, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 100,157
Дом 2 комнатыв Kisapati, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kisapati, Венгрия
2 Количество комнат 18 м²
€ 85,200
Дом 5 комнатв Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 253,464
Квартира 2 комнатыв Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 68,374
Дом 2 комнатыв Oervenyes, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oervenyes, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 213,401
Квартира 2 комнатыв Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 58,759
Дом 5 комнатв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 5 комнат
Лешенцетомай, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 320,236
Дом 3 комнатыв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат 51 м²
€ 73,449
Дом 6 комнатв Тапольца, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 293 м²
€ 437,486
Дом 3 комнатыв Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 560,880
Дом 3 комнатыв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 100,157
Дом 3 комнатыв Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат 50 м²
€ 111,909
Квартира 1 комнатав Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 57,690
Дом 3 комнатыв osi, Венгрия
Дом 3 комнаты
osi, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 85,200
Дом 3 комнатыв Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 106,808
Дом 3 комнатыв Beb, Венгрия
Дом 3 комнаты
Beb, Венгрия
3 Количество комнат 127 м²
€ 108,170

Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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