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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
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Купить дом в медье Ваш, Венгрия
Szombathelyi jaras
101
Сомбатхей
76
Koszegi jaras
52
Sarvari jaras
38
Koermendi jaras
31
Кёсег
25
Celldoemoelki jaras
17
Vasvari jaras
17
Шарвар
16
Buek
15
Кёрменд
11
Szentgotthardi jaras
9
Цельдёмёльк
6
Вашвар
5
Сентготхард
5
Repcelak
2
Ketvoelgy
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265 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 82,529
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 120,162
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 58,492
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 159,984
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 234,768
Дом 2 комнаты
Sorkikapolna, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 95,082
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 248,122
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 76,119
Дом 3 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 50,479
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 61,430
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 20,031
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 87,871
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
45 м²
€ 36,057
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 58,492
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 72,113
Дом 6 комнат
Nadasd, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
291 м²
€ 93,480
Дом 6 комнат
Шарвар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
214 м²
€ 71,846
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 154,910
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 111,375
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 226,756
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 44,069
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат
40 м²
€ 5,208
Дом 1 комната
Nadasd, Венгрия
1 Количество комнат
50 м²
€ 28,044
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
124 м²
€ 40,036
Вилла 5 комнат
Nadasd, Венгрия
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 1,748,000
Мы рады предста…
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 146,897
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 181,351
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 62,765
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 170,668
Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 143,959
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