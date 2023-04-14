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Купить дом в медье Ваш, Венгрия

Szombathelyi jaras
101
Сомбатхей
76
Koszegi jaras
52
Sarvari jaras
38
Koermendi jaras
31
Кёсег
25
Celldoemoelki jaras
17
Vasvari jaras
17
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265 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 82,529
Дом 4 комнатыв Як, Венгрия
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 120,162
Дом 3 комнатыв Kondorfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 58,492
Дом 3 комнатыв Repcelak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 159,984
Дом 5 комнатв Lukacshaza, Венгрия
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 234,768
Дом 2 комнатыв Sorkikapolna, Венгрия
Дом 2 комнаты
Sorkikapolna, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 95,082
Дом 6 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 248,122
Дом 2 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 76,119
Дом 3 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 3 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 50,479
Дом 3 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 61,430
Дом 2 комнатыв Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 20,031
Дом 3 комнатыв Хоссуперестег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 87,871
Дом 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 45 м²
€ 36,057
Дом 2 комнатыв Uraiujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 58,492
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 72,113
Дом 6 комнатв Nadasd, Венгрия
Дом 6 комнат
Nadasd, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 291 м²
€ 93,480
Дом 6 комнатв Шарвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Шарвар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 71,846
Дом 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 154,910
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 111,375
Дом 6 комнатв Magyarszombatfa, Венгрия
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 226,756
Дом 2 комнатыв Рум, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 44,069
Дом 3 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат 40 м²
€ 5,208
Дом 1 комнатав Nadasd, Венгрия
Дом 1 комната
Nadasd, Венгрия
1 Количество комнат 50 м²
€ 28,044
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 124 м²
€ 40,036
Вилла 5 комнатв Nadasd, Венгрия
Вилла 5 комнат
Nadasd, Венгрия
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 1,748,000
Мы рады предста…
Дом 7 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 146,897
Дом 5 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 181,351
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 62,765
Дом 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 170,668
Дом 3 комнатыв Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 143,959

Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

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