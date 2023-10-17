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Коттеджи в Задунайский край, Венгрия

Центрально-Задунайский край
12
Западно-Задунайский край
10
Южно-Задунайский край
7
Sarvari jaras
4
Tapolcai jaras
3
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29 объектов найдено
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Шиофок, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Шиофок, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Избегайте шума города!Продается конный пансионат на окраине города Шиофок.В отеле есть 8 ком…
€143,301
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Bo, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Bo, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагаю на продажу особняк площадью 240 кв.м в районе Грязи! Особняк и его парк занимают…
€155,502
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Талиандёрёгд, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Талиандёрёгд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
КУРИЯ на продажу на БАЛАТОНСКОМ СЕЛЬДЕ!Особняк, построенный в 1800-х годах, расположен на пл…
€234,450
Коттедж 8 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness в Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Коттедж 8 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Продается в Охране, в очаровательной природной среде, настоящий куриозум, парк отдыха, в кот…
€717,703
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Чеп, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Чеп, Венгрия
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Офис, размещение, склад в одном месте! Рядом с главной дорогой № 13, 19 от Комарома, 40 о…
€521,531
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Теш, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Теш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Восточный один - Bakony его самая высокая точка предложение на продажу в среде, понравившейс…
€229,903
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Шарвар, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
€250,957
Коттедж 7 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsely, Венгрия
Коттедж 7 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsely, Венгрия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Балатон Хайленд, историческое семейное поместье, в очень хорошем состоянии, с ландшафтным са…
€1,08 млн
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Шарвар, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
€179,186
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, с газом в Kaposvari jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, с газом
Kaposvari jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Здание было построено в 1900 году по проекту архитектора Йожефа Лэмпинга, 3 ровный, и до сих…
€287,081
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kissomlyo, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kissomlyo, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
В деревне Киссомлю выставлен на продажу особняк площадью 200 м2 в прекрасном месте, построен…
€260,765
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Veszpremi jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Старый-новый, продающийся в Veszprém, мельничный сад, в природной среде, недалеко от ручья S…
€141,124
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Vekeny, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Vekeny, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
В доме много людей за замком, о, но на мельнице!? Мексек - настоящий курио у его ноги! Пус…
€133,732
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Веспремваршань, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Веспремваршань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Роскошный особняк в самом сердце Бакони 2015. Бен полностью отремонтирован с 4 гигантскими к…
€260,765
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Diosviszlo, Венгрия
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Diosviszlo, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Виноградное имущество площадью 18 га с перерабатывающей фирмой на продажу, молочная механиза…
€358,851
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Альмамеллек, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Альмамеллек, Венгрия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Zselicségben 22 га продавца семейного имущества
€299,019
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Кёрнье, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кёрнье, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 9 160 м²
Количество этажей 1
Рядом с индустриальным парком Татабань Сент-Джордж просто продает мажор 17,6 га, состоящий и…
€956,937
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szentbekkalla, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szentbekkalla, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На Сен-Колле продается особняк 300 кв.м
€198,564
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Tat, Венгрия
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Tat, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Особняк? Склад? Производственный зал? Зависит от тебя, когда он его использует. Главное з…
€117,225
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Чольнок, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Чольнок, Венгрия
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
На Csolnok промышленное/на коммерческое использование подходящей недвижимости на 4626 нм уча…
€311,005
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Шарвар, Венгрия
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Шарвар, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! Из-за ванны на ПАРИТЕТ ОСТЬ PERC это 5 КУРИА LAKRÉSZES ELADÓ! Преврати…
€212,919
Коттедж с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии в Nyalka, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Nyalka, Венгрия
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Ньялка-Кишин продает недвижимость, которая также может быть использована как ферма площадью …
€119,617
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Тапольца, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Тапольца, Венгрия
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Я предлагаю редкую недвижимость для продажи в Европе, рядом с главным входом Tapolcai Tavasb…
€287,081
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Bakonya, Венгрия
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Bakonya, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Продавец на метре Mecsek конный спортивный центр с 15 головных гостевых домов, 1000 M2 крыты…
€693,779
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Bony, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Bony, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Недалеко от Бёни продается ферма, 2дб с новым зданием, 70 M2/с домом + с 570 M2 конюшнями, н…
€167,440
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Халаси, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Халаси, Венгрия
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Ресторан общей площадью 650 нм продается недалеко от Mosonmagyaróvár, на островной аллее, ую…
€236,842
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Карад, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Карад, Венгрия
Площадь 2 435 м²
Количество этажей 1
С полуденного побережья Балатона. 17 км особняк, состоящий в части под охраной исторических …
€131,579
Коттедж 6 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Тихань, Венгрия
Коттедж 6 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Тихань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 591 м²
Количество этажей 3
Тиханы, панорамный продается на загаре горы являются недвижимыми. Он сохранялся во время пла…
€933,014
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии в Орослань, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Орослань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
На середине бронированного горного хребта, леса он был окружен им на площади, в 2010 году об…
€105,263

Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия

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