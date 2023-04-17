Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Тольна

Купить недвижимость в медье Тольна, Венгрия

Szekszardi jaras
93
Сексард
71
Paksi jaras
45
Tolnai jaras
25
Пакш
22
Тольна
20
Tamasi jaras
19
Bonyhadi jaras
10
Показать больше
197 объектов найдено
Дом 8 комнатв Кёлешд, Венгрия
Дом 8 комнат
Кёлешд, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 132,278
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 37 м²
€ 23,593
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 89,864
Дом 6 комнатв Батасек, Венгрия
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 155,076
Дом 4 комнатыв Bogyiszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 74,224
Квартира 4 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 159,052
Дом 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 60,440
Дом 3 комнатыв Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 68,657
Дом 4 комнатыв Bogyiszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 39,233
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 61,765
Квартира 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 92,515
Дом 4 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 145,533
Квартира 5 комнатв Kalazno, Венгрия
Квартира 5 комнат
Kalazno, Венгрия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 138 м²
€ 262,436
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 63,356
Дом 3 комнатыв Какашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Какашд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 60,970
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 66,272
Квартира 1 комнатав Дунафёльдвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 28,894
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 71,308
Дом 4 комнатыв Боньхад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 100,706
Дом 2 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 100,733
Дом 3 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 39,736
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 51 м²
€ 68,923
Дом 3 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 87,479
Дом 3 комнатыв Кёлешд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёлешд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 58,319
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 62,295
Дом 4 комнатыв Kalazno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 98,082
Дом 5 комнатв Тольна, Венгрия
Дом 5 комнат
Тольна, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м²
€ 63,356
Дом 4 комнатыв Kalazno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 100,733
Квартира 2 комнатыв Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 70,248
Дом 4 комнатыв Дечь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 152 м²
€ 92,780

Параметры недвижимости в медье Тольна, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти