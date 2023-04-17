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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Купить недвижимость в медье Тольна, Венгрия
Szekszardi jaras
93
Сексард
71
Paksi jaras
45
Tolnai jaras
25
Пакш
22
Тольна
20
Tamasi jaras
19
Bonyhadi jaras
10
Батасек
7
Dombovari jaras
5
Боньхад
5
Домбовар
5
Дьенк
3
Тамаши
3
Дунафёльдвар
2
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197 объектов найдено
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Дом 8 комнат
Кёлешд, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 132,278
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
37 м²
€ 23,593
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 89,864
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 155,076
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 74,224
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 159,052
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 60,440
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 68,657
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 39,233
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 61,765
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 92,515
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 145,533
Квартира 5 комнат
Kalazno, Венгрия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
138 м²
€ 262,436
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 63,356
Дом 3 комнаты
Какашд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 60,970
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 66,272
Квартира 1 комната
Дунафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 28,894
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 71,308
Дом 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
€ 100,706
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 100,733
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 39,736
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
51 м²
€ 68,923
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 87,479
Дом 3 комнаты
Кёлешд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 58,319
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 62,295
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 98,082
Дом 5 комнат
Тольна, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
€ 63,356
Дом 4 комнаты
Kalazno, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 100,733
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 70,248
Дом 4 комнаты
Дечь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
152 м²
€ 92,780
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