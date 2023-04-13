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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Купить недвижимость в медье Шомодь, Венгрия
Siofoki jaras
585
Шиофок
335
Fonyodi jaras
217
Marcali jaras
113
Balatonlelle
57
Замарди
57
Kaposvari jaras
54
Балатонглар
52
Чургоский яраш
48
Марцали
36
Фоньод
35
Балатонсарсо
31
Капошвар
27
Чурго
19
Барчский яраш
18
Tabi jaras
10
Лендьельтоти
9
Nagyatadi jaras
6
Барч
4
Игаль
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1 051 объект найдено
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,396
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат
12 ванных комнат
430 м²
€ 467,400
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
42 м²
€ 146,630
Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
194 м²
€ 201,650
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 106,567
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 304,477
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 73,449
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 119,921
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 213,401
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 141,288
Дом 7 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 240,110
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 531,500
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 154,375
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 66,504
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 48,049
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
110 м²
€ 1,054,988
Дом 3 комнаты
Somogyzsitfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 86,803
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 77,455
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 50,746
Дом 5 комнат
Берзенце, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
184 м²
€ 88,138
Дом 2 комнаты
Nagocs, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 33,119
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 152,212
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 79,859
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
1 Количество комнат
45 м²
€ 10,296
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 419,057
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
€ 227,690
Дом 4 комнаты
Szolad, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 258,726
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Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия
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