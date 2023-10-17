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Дома в медье Пешт, Венгрия

Veresegyhaz
117
Dabasi jaras
101
Gyali jaras
86
Дьёмрё
85
Гёд
76
Будаэрш
74
Фот
69
Гёдёллё
67
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3 674 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€125,708
Дом 5 комнат в Remeteszolos, Венгрия
Дом 5 комнат
Remeteszolos, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€699,232
Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€107,970
Дом 3 комнаты в Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€23,031
Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€205,722
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€245,572
Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€205,722
Дом 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€180,880
Дом 5 комнат в Pusztazamor, Венгрия
Дом 5 комнат
Pusztazamor, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€123,951
Дом 5 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
€646,666
Дом 5 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
€905,435
Дом 5 комнат в Илле, Венгрия
Дом 5 комнат
Илле, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€203,393
Дом 4 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€64,434
Дом 3 комнаты в Тёртель, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёртель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€35,969
Дом 5 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€165,354
Дом 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€85,135
Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
€534,707
Дом 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€272,238
Дом 1 комната в Надькёрёш, Венгрия
Дом 1 комната
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€51,157
Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€307,199
Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€75,836
Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€33,162
Дом 2 комнаты в Надьредьхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьредьхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€68,124
Дом 1 комната в Дьёмрё, Венгрия
Дом 1 комната
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€64,268
Дом 3 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€92,288
Дом 5 комнат в Надьковачи, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
€321,338
Дом 5 комнат в Ueroem, Венгрия
Дом 5 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€436,763
Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
€458,022
Дом 5 комнат в Помаз, Венгрия
Дом 5 комнат
Помаз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€387,896
Дом 3 комнаты в Szigetbecse, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigetbecse, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€116,835

Типы недвижимости в медье Пешт

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Параметры недвижимости в медье Пешт, Венгрия

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