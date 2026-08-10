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Виллы в вармедье Пешт, Венгрия

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4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
В одном из самых тихих районов 2013 Помаза предлагается на продажу современный, отдельно сто…
$599,721
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Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
$687,231
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Вилла 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Вилла 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 260 м²
В 2330 Дунахарасти (нем. Харраст - город в уезде Пешт, район Сигетсентмиклош), в пригороде Б…
$423,375
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Жамбек, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Жамбек, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в Жамбеке, в тихом, зеленом месте, недалеко от близлежащих гор и центра посел…
$263,304
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Параметры недвижимости в вармедье Пешт, Венгрия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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