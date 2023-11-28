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Виллы в медье Пешт, Венгрия

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы в Помаз, Венгрия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы
Помаз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
€650,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
+36305033764 zsenya31@gmail.com
Вилла 4 комнаты в Toek, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Toek, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в Жамбеке, в тихом, зеленом месте, недалеко от близлежащих гор и центра посел…
€227,000
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Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
€485,000
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Вилла 19 комнат в Будаэрш, Венгрия
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 19
Площадь 400 м²
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
€1,79 млн
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Параметры недвижимости в медье Пешт, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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