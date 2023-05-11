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Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Pecsi jaras
Жильё в Печ, Венгрия
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530 объектов найдено
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Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1
30 м²
€ 10,793
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
57 м²
€ 72,763
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
57 м²
€ 94,402
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€ 91,697
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
47 м²
€ 72,763
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€ 75,468
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
53 м²
€ 91,697
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€ 68,949
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
100 м²
€ 91,697
Дом 11 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
11
3
345 м²
€ 256,969
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
87 м²
€ 107,927
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
300 м²
€ 338,090
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
74 м²
€ 148,744
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
60 м²
€ 27,049
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
2
121 м²
€ 243,173
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€ 59,238
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6
2
210 м²
€ 454,429
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
85 м²
€ 102,787
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
69 м²
€ 132,271
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€ 56,804
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€ 63,566
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
82 м²
€ 170,086
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
45 м²
€ 67,353
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
145 м²
€ 431,707
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€ 54,099
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€ 78,173
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€ 61,943
Дом
Pecsi jaras, Венгрия
608 м²
€ 484,183
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€ 64,648
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
1
141 м²
€ 229,649
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Параметры недвижимости в Печ, Венгрия
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