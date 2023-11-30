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Realting.com
Венгрия
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Печ
Жильё в Печ, Венгрия
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93
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206 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
65 м²
€91,524
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€143,974
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Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6
2
160 м²
€207,176
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Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
3
187 м²
€301,585
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€52,450
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
2
115 м²
€257,003
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
47 м²
€55,046
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Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
64 м²
€102,277
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
47 м²
€78,543
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Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
2
73 м²
€120,372
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
37 м²
€115,127
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
81 м²
€235,761
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Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
2
129 м²
€340,660
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Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
75 м²
€31,470
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Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€114,004
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Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
59 м²
€82,189
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
88 м²
€102,277
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Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
50 м²
€50,374
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Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
2
61 м²
€50,109
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€105,786
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€73,970
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Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
1
167 м²
€185,324
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
73 м²
€132,298
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Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7
3
130 м²
€73,970
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Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
82 м²
€158,811
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€70,781
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
39 м²
€84,310
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
57 м²
€66,017
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€43,719
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Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
110 м²
€111,353
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Параметры недвижимости в Печ, Венгрия
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