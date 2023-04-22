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Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Marcali jaras
Марцали
Жильё в Марцали, Венгрия
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35 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Марцали, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 198,936
Дом 2 комнаты
Марцали, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 26,295
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 66,135
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 79,415
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 177,688
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 34,263
Дом 6 комнат
Марцали, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
260 м²
€ 239,016
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 91,633
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 82,071
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 79,654
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 132,536
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 105,975
Дом 6 комнат
Марцали, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
210 м²
€ 318,723
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 52,855
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 116,600
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 159,096
Дом 7 комнат
Марцали, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
€ 469,851
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
1 Количество комнат
20 м²
€ 5,285
Дом 6 комнат
Марцали, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 113,943
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 238,777
Дом 5 комнат
Марцали, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 58,167
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 52,855
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
1 Количество комнат
35 м²
€ 39,575
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 116,865
Дом 2 комнаты
Марцали, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 26,295
Квартира 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 42,231
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 39,575
Дом 5 комнат
Марцали, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 87,622
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 84,966
Дом 2 комнаты
Марцали, Венгрия
2 Количество комнат
32 м²
€ 20,983
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