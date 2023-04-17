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Купить коттедж в Ibranyi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 4 ванныхв Гававенчелле, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Гававенчелле, Венгрия
4 ванных комнат 380 м² Количество этажей 1
€ 319,517
От Nyíregyháza 20 км, обновлен, требуя 380-нм-es гранж, с 4 га площади и 47,44 АК с плужным …

Параметры недвижимости в Ibranyi jaras, Венгрия

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