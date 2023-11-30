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Жильё в Ibranyi jaras, Венгрия

дома
5
5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Надьхалас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьхалас, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€39,399
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Дом 3 комнаты в Balsa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balsa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€30,409
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Дом 2 комнаты в Balsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balsa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€36,755
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Дом 3 комнаты в Balsa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balsa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€38,896
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Дом 4 комнаты в Гававенчелле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гававенчелле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€42,838
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Параметры недвижимости в Ibranyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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